Son Mühür - YouTube, uzun zamandır esnek davrandığı 'Premium Aile' planındaki 'aynı adreste ikamet etme' kuralını artık daha katı bir şekilde denetlemeye hazırlanıyor.

Premium kullanıcılarına inceleme

Yeni düzenlemeyle birlikte, YouTube Premium Aile planında yer alıp plan yöneticisiyle aynı adreste yaşamadığı belirlenen kullanıcılar, Premium ayrıcalıklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Aylık 159,99 TL’ye sunulan bu paket, en fazla 5 kişiye reklamsız video izleme ve YouTube Music erişimi gibi avantajlar sağlıyor. Ancak bu avantajlardan faydalanabilmek için tüm kullanıcıların aynı adreste ikamet etmesi şart. Bugüne kadar yeterince sıkı şekilde uygulanmayan bu kural, YouTube’un yeni kararıyla birlikte artık daha titizlikle denetlenecek.

Uyarı mesajı ile bildirildi

Son günlerde bazı kullanıcılar, Google’dan “YouTube Premium aile üyeliğiniz duraklatılacak” başlıklı uyarı e-postaları almaya başladı. Bu mesajlarda, aynı adreste yaşamadığı tespit edilen kişilere 14 gün içinde konum doğrulaması yapmaları gerektiği, aksi halde Premium ayrıcalıklarını kaybedecekleri bildirildi. Adres uyuşmazlığı yaşayan kullanıcılar aile grubundan çıkarılmayacak, ancak Google’ın sunduğu doğrulama adımlarını tamamlayana kadar reklamsız video izleme ve müzik dinleme gibi Premium avantajlardan yararlanamayacaklar. Bu durumda, söz konusu kullanıcılar yeniden reklamlı içeriklerle karşı karşıya kalacak.

Konum doğrulaması ile belirlenecek

YouTube, bu süreçte her 30 günde bir konum doğrulaması yaparak aile planı üyelerinin gerçekten aynı adreste yaşayıp yaşamadığını denetleyecek. Kuralların daha sıkı uygulanmasıyla, farklı adreslerde ikamet eden kullanıcılar Premium hizmetten çıkarılabilecek. Bu yeni uygulama, aile planının kötüye kullanımını engellemeyi hedeflerken, kullanıcıların da platform kurallarına uyum sağlamasını zorunlu hale getirecek gibi görünüyor.