Son Mühür- Dijital müzik dünyasının devi Spotify, küresel çaptaki abonelik ücreti düzenlemelerine hız kesmeden devam ediyor. Platform, dünya genelindeki fiyat artış dalgasına ABD ve Türkiye pazarlarını da dahil etti. Şirketin, 2025 yılının ilk çeyreğinde ABD'de abonelik tarifelerini yükseltmeye hazırlandığı öğrenilirken, Türkiye'deki kullanıcılar için ise 10 Kasım itibarıyla geçerli olmak üzere %70'e varan oranlarda dikkat çekici zamlar devreye alındı.

Amerika Birleşik Devletleri pazarında 2025 zammı beklentisi

Dünyanın en büyük müzik yayın platformlarından biri olan Spotify, yakın zamanda yeni bir fiyat artışı atağına hazırlanıyor. Financial Times'ın sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, platformun 2025 yılının ilk üç aylık döneminde ABD'deki ücretlerini tekrar yukarı çekmesi öngörülüyor. Bu zam hamlesi gerçekleşirse, Haziran 2024'ten bu yana ABD pazarında uygulanan ilk fiyat ayarlaması olacak. Spotify, son dönemde küresel gelirlerini artırma stratejisi kapsamında, farklı bölgelerde kademeli olarak fiyat politikalarını güncelledi.

Avrupa ve diğer pazarlarda aşama aşama zam

Spotify, son aylarda dünya çapında birçok coğrafyada fiyat değişikliklerini uygulamaya koydu. Şirket, geçtiğimiz yaz aylarında yaptığı resmi duyuru ile Güney Asya'dan Orta Doğu'ya, Afrika, Latin Amerika ve Avrupa'nın geniş bir kısmını kapsayan pek çok bölgede aylık premium abonelik fiyatını 10,99 avrodan 11,99 avroya yükseltmişti. Bu adım, platformun abone başına elde ettiği geliri (ARPU) artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor ve fiyat düzenlemeleri kademeli bir süreçle yürütülüyor.

Türkiye'de 10 Kasım itibarıyla yüksek oranlı tarife değişikliği

Küresel zam dalgasından en çok etkilenen pazarlardan biri de Türkiye oldu. Spotify, 10 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye'deki abonelik ücretlerini revize etti. Yeni tarife düzenlemesine göre, standart bireysel premium üyelik ücreti 80 TL’den 135 TL seviyesine çıkarıldı. Aynı zamanda, öğrencilere yönelik premium abonelik bedeli de 60 TL’den 99 TL’ye yükseltildi. Bu değişikliklerle, yerel kullanıcılar bir ay içerisinde yaklaşık %70 oranında bir maliyet artışıyla karşı karşıya kalmış oldu.

Küresel gelirleri güçlendirme stratejisi

Spotify, dördüncü çeyrek hedeflerini açıklarken Wall Street beklentilerinin üzerinde bir performans sergilemeyi beklediğini belirtmişti. Şirket, kullanıcı tabanındaki güçlü büyümenin yanı sıra, yıl sonuna doğru devreye giren küresel fiyat ayarlamalarının da toplam gelirleri pozitif yönde desteklediğini vurgulamıştı. ABD'de beklenen yeni artışın ve Türkiye'deki yüksek oranlı zammın eş zamanlı olarak gündeme gelmesi, Spotify’ın küresel çapta finansal gücünü artırmaya yönelik stratejik hamleler yaptığını ve abonelik ücretlerini gelecekte daha sık güncelleyebileceğinin sinyalini veriyor.