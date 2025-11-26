Son Mühür- Fubon Research analisti Arthur Liao, Apple’ın yeni katlanabilir iPhone’unun 2.400 dolara kadar çıkabileceğini belirtiyor. Android Headlines’ın aktardığı bilgilere göre Ming-Chi Kuo ve Bloomberg’den Mark Gurman gibi sektörün önde gelen analistleri de cihazın 2.000–2.500 dolar aralığında fiyatlandırılabileceğini ifade ediyor. Liao’nun 2.400 dolarlık tahmini ise bu aralığın üst bandına işaret ediyor.

Fiyat neden bu kadar yüksek olabilir?

Katlanabilir ekran teknolojisi, geleneksel ekranlara göre daha sınırlı üretim alanına sahip olduğu için hala yüksek maliyetlerle üretiliyor. Ayrıca tek bir cihazda iki ekran deneyimini birleştiren tasarım, gelişmiş menteşe mekanizması ve çoklu kamera yapıları gibi teknik unsurlar maliyeti artırıyor. Bu nedenle katlanabilir telefonlar, standart modellere göre doğal olarak daha pahalı bir konumda yer alıyor.

Apple kat izini ortadan kaldırmayı hedefliyor

Apple’ın katlanabilir iPhone’da üst kalite bileşenlerden taviz vermeyeceği belirtiliyor. Kullanılan özel ekran paneli ve menteşe yapısı sayesinde cihazın ekranda görünür bir kat izine sahip olmayacağı iddia ediliyor. Bu yaklaşım, Apple’ın pazarda farklılaşma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Tanıtım için geri sayım başladı

Katlanabilir iPhone’un 2026 yılında duyurulması bekleniyor. Apple’ın bu yeni kategoride nasıl bir tasarım anlayışı benimseyeceği ve hangi teknik özelliklerle piyasaya çıkacağı ise teknoloji dünyasında şimdiden büyük bir merak konusu.