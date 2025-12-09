Son Mühür- 2010'da iki adet pizza siparişinin 10 bin Bitcoin'le verildiği günlere göre bugün karşımızda bambaşka bir Bitcoin gerçeği var.

Takvim yaprakları 7 Ekim tarihini gösterdiğinde 126 bin dolarlık tarihi zirvesine ulaşan Bitcoin bugünlerde 90 bin doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Yüzde 30'a varan geri çekilmeyi değerlendiren Deutsche Bank analistlerine göre,

Fed'in faiz indirimi konusundaki belirsizliği, küresel riskten kaçış, kripto piyasasıyla ilgili düzenleyici çalışmalarda durgunluk, kurumsal fonların Bitcoin'den son dönemde 2 milyar dolara varan çıkışı ve uzun vadeli tutucuların yeterince kar elde ettiklerini düşünüp satış kısmına geçmeleri düşüşü tetikleyen etkenler olarak öne çıktı.



Asıl risk, kuantum bilgisayarlar...



Théau Peronnin, kuantum bilişim firması Alice & Bob'un CEO'su, Web Summit 2025'te Fortune dergisine verdiği demeçte, kuantum bilgisayarların Bitcoin'in şifreleme mekanizmalarını (örneğin madencilik ve cüzdan şifrelerini) kırmaya yetecek güce 2030 sonrası ulaşacağına dikkat çekmişti.



Ethereum kurucusu Buterin...



Benzer bir uyarı Ethereum kurucusu Vitalik Buterin'den de geldi.

Bangkok'ta düzenlenen Devconnect 2025 konferansında Buterin, kuantum bilgisayarların kripto paraların şifrelerini 2028'e kadar kırabileceği uyarısında bulunmuştu.

Amerikalı iş insanı ve dünyanın en büyük Bitcoin biriktirici şirketinin sahibi olan Michael Saylor, bu yıl Ekim ayında yaptığı açıklamada Bitcoin'inbu yıl sonunda 150 bin dolara ulaşacağını savunmuştu.

Benzer bir tahminde bulunan Standart Chartered analistleri de Bitcoin için rakamı daha da yukarı çıkararak 200 bin dolar rakamını tahmin etmişti.

2022'den bu yana ilk kez yıllık bazsa düşüşle kapatma riski olan Bitcoin'in 80 bin doların altına inme olasılığı yüzde 15 olarak hesaplanıyor.