Türkiye’de akıllı telefon kullanımı her geçen yıl artış gösteriyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) açıkladığı 2025 ilk çeyrek raporuna göre, yılın ilk üç ayında 3 milyon 963 bin cihaz IMEI kaydı yaptırdı. Bu cihazların 2 milyon 784 binini akıllı telefonlar oluşturdu.

Apple, Samsung ve Redmi Zirvede

Verilere göre, Türkiye’de en çok tercih edilen akıllı telefon markası Apple oldu. 912 bin cihaz ile listenin zirvesinde yer alan Apple’ı, 829 bin cihaz satışıyla Samsung takip etti. Redmi ise 452 bin cihaz ile üçüncü sırada yer aldı. Böylece üç marka, pazarın yaklaşık yüzde 75’ini kontrol eder hale geldi.

Ocak Ayında Rekor Kayıt

2025’in ilk çeyreğinde aylık bazda en yüksek IMEI kayıt sayısı ocak ayında gerçekleşti. Toplam 1 milyon 47 bin cihaz kayda girdi. Şubat ayında bu rakam 885 bin, mart ayında ise 852 bin olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı dönemine göre küçük bir düşüş yaşansa da akıllı telefonların cihaz pazarındaki ağırlığı dikkat çekici seviyede korundu.

Diğer Markalar da İlgi Görüyor

Pazarda ilk üç markanın ardından Tecno 144 bin, Realme 122 bin, OPPO 102 bin, TCL 69 bin ve Vivo 47 bin cihaz satışıyla öne çıkan diğer markalar oldu. Uzmanlara göre, bu tablo Türkiye’de kullanıcıların farklı bütçe ve ihtiyaçlara göre tercih yaptığını açıkça gösteriyor.

IMEI Kaydı Zorunlu

BTK raporunda, yurt içi ve yurt dışından alınan tüm mobil cihazlar için IMEI kaydının zorunlu olduğu bir kez daha hatırlatıldı. Yurt dışından getirilen cihazlar için 120 gün içerisinde kayıt yapılması gerekiyor. Kullanıcılar bu işlemi e-Devlet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

BTK verileri, Türkiye’de akıllı telefon pazarının hem büyüklüğünü hem de markalar arasındaki yoğun rekabeti gözler önüne seriyor. 2025’in ilk çeyreğinde Apple, Samsung ve Redmi pazarın lideri olurken, diğer markaların da yükselen satış grafiği dikkat çekiyor.