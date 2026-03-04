Donald Trump, Körfez bölgesinde artan güvenlik risklerine ilişkin yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçen enerji tankerlerinin korunması için ABD Donanması’nın devreye girebileceğini duyurdu. Trump, deniz ticaretinin güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurumlara talimat verdiğini açıkladı.

Körfez’de gerilim, deniz ticaretini etkiliyor

Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve ardından Tahran yönetiminin misilleme adımları, Körfez bölgesinde tansiyonu yükseltti.

Özellikle enerji sevkiyatının kalbi olarak görülen Hürmüz Boğazı’nda güvenlik risklerinin artması, küresel piyasalarda da yakından izleniyor.

DFC’ye talimat: “Sigorta ve finansal garanti sağlanacak”

Trump, ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu’na (DFC) Körfez’den geçen deniz ticaretinin güvenliğini destekleyecek adımlar atılması yönünde talimat verdiğini söyledi.

ABD Başkanı, “Çok makul bir maliyet karşılığında başta enerji sevkiyatı olmak üzere Körfez’den geçen tüm deniz ticareti için siyasi risk sigortası ve finansal güvenlik garantileri sağlanması talimatını verdim” ifadelerini kullandı.

“ABD Donanması refakat edebilir”

Trump, güvenlik tehditlerinin sürmesi halinde askeri seçeneğin de masada olduğunu belirterek, “ABD Donanması, gerekirse en kısa sürede Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır” dedi.

Bu açıklama, bölgedeki askeri hareketliliğin artabileceği şeklinde yorumlandı.

“Küresel enerji akışı kesintisiz sürecek”

ABD’nin küresel enerji arzının devamlılığı konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Trump, “Ne olursa olsun ABD küresel enerji akışının kesintisiz sürmesini sağlayacaktır. ABD, dünyanın en büyük ekonomik ve askeri gücüdür. İlave adımlar atılacaktır” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nda atılacak olası askeri adımların küresel enerji piyasaları ve uluslararası ticaret üzerinde doğrudan etkili olabileceğine dikkat çekiyor.