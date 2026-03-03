Dubai’de, ABD Konsolosluğu yakınlarında insansız hava aracı (İHA) saldırısı iddiası sonrası yoğun duman yükseldi. Olayın ardından bölgede çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığı bildirildi.

Konsolosluk çevresinde dumanlar yükseldi

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, diplomatik misyonun bulunduğu bölgede patlama benzeri sesler duyuldu ve ardından yoğun duman görüldü. Uluslararası haber ajansı Reuters da tanıklara dayandırdığı haberinde, ABD Konsolosluğu çevresinde hareketlilik yaşandığını duyurdu.

İHA’nın İran tarafından gönderildiğinin değerlendirildiği ve konsolosluk çevresinde hasara yol açtığı öne sürüldü.

Dubai Medya Ofisi’nden açıklama

Dubai Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, olay sonrası çıkan yangının yetkililer tarafından söndürüldüğü belirtildi.

Acil durum ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiği ifade edilirken, saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

Olayın, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a yönelik düzenlediği ve can kayıplarına yol açtığı bildirilen saldırıların ardından yaşanması dikkat çekti.

Daha önce Riyad’daki ABD Büyükelçiliği’nin de hedef alındığı iddiaları gündeme gelmişti. Son gelişme, Körfez bölgesindeki diplomatik misyonların güvenliği konusunu yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Hasar var, can kaybı yok

Yetkililer, konsolosluk çevresinde maddi hasar meydana geldiğini ancak herhangi bir yaralanma olmadığını bildirdi. Güvenlik birimlerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.