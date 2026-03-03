Kristi Noem, ABD Senatosu Yargı Komitesi’nde düzenlenen oturumda Kongre üyelerinin göçmenlik uygulamaları ve iç güvenlik politikalarına ilişkin sorularını yanıtladı. Noem, özellikle İran bağlantılı olası tehditler ve “uyuyan hücre” iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Muhtemel tehditleri her gün soruşturuyoruz”

Noem, İç Güvenlik Bakanlığı’nın İranlı uyuyan hücreler ve bağlantılı terör faaliyetlerine karşı aldığı önlemlerle ilgili soruya, istihbarat birimleriyle koordinasyon içinde çalıştıklarını belirterek yanıt verdi.

Bakan Noem, “Her gün istihbarat kurumlarımız ve kolluk kuvveti partnerlerimizle birlikte çalışarak, sınırlarımız içinde ülkeye yönelik muhtemel tehditleri soruşturduğumuzdan ve tespit ettiğimizden emin oluyoruz” dedi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın sınır güvenliği ve iç tehditlere karşı teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Noem, denetimsiz giriş yapan tehlikeli kişilere karşı operasyonların sürdüğünü ifade etti.

“Tehlikeli kişileri bulup suçları önlemek için çalışıyoruz”

Noem, düzensiz yollarla ülkeye giren bazı kişilerin potansiyel risk oluşturduğunu belirterek, “Onları bulmak ve Amerikan halkına karşı gerçekleştirebilecekleri saldırı ya da suçları önlemek için her gün çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Oturumda bazı senatörler, göçmenlik uygulamalarının kapsamı ve hukuki sınırları konusunda sert sorular yöneltti.

Senato oturumunda protesto

Noem’in katıldığı oturum, zaman zaman gergin anlara sahne oldu. Açılış konuşması öncesinde bir protestocu tarafından sözlü olarak hedef alınan Noem’e, “Kendinden utanmalısın” ve “ICE kaldırılsın” şeklinde sloganlar atıldı.

Protesto, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

ICE eleştirileri ve tartışmalı ifadeler

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin karıştığı ve iki Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiği olaylar da oturumda gündeme geldi. Noem, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileterek yaşananları “trajik” olarak nitelendirdi.

Ancak söz konusu kişilerin “terörist” olarak tanımlanmasına yönelik eleştiriler karşısında özür dilemedi. Noem, vakaların ayrıntılı şekilde inceleneceğini belirterek, “Herkese doğru bilgi sunabilmek adına çalışmaya devam edeceğim” dedi.

Göç politikaları tartışma konusu olmaya devam ediyor

Trump yönetiminin kitlesel sınır dışı politikaları, ABD kamuoyunda ve Kongre’de yoğun tartışmalara yol açmayı sürdürüyor. Uzmanlar, güvenlik politikaları ile insan hakları hassasiyetleri arasındaki dengenin önümüzdeki dönemde de siyasi gündemin merkezinde kalacağını değerlendiriyor.