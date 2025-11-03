Manisa’nın Kula ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan karı koca, kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolunun Kovukdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan Ahmet Özen’in (75) kullandığı 35 EDR 31 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Hastanede yaşamlarını yitirdiler

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Ahmet Özen, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araçta yolcu olarak bulunan eşi Ayşe Özen (75) ise önce Salihli Devlet Hastanesi’ne, ardından durumu ağırlaşınca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşlı kadın akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Soruşturma naşlatıldı

Kazada yaşamını yitiren Ahmet ve Ayşe Özen’in cenazelerinin otopsi için morga kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.