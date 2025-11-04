Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Kasım Salı günü için yaptığı hava tahminlerine göre, yağış alan bölgelerde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Trakya, İç Anadolu’nun doğusu, Çanakkale, Tokat çevreleri ve İstanbul’un batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ayrıca Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Yağış görülen bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği öngörülüyor.

4 Kasım 2025 Hava durumu

MARMARA

Bursa: 22°C – Parçalı bulutlu

Çanakkale: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırklareli: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar: 20°C – Parçalı bulutlu

Denizli: 24°C – Parçalı bulutlu

İzmir: 25°C – Parçalı bulutlu

Manisa: 25°C – Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Adana: 30°C – Parçalı bulutlu

Antalya: 26°C – Parçalı bulutlu

Hatay: 28°C – Parçalı bulutlu

Isparta: 23°C – Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara: 20°C – Parçalı bulutlu

Çankırı: 16°C – Parçalı bulutlu

Eskişehir: 20°C – Parçalı bulutlu

Konya: 21°C – Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu: 21°C – Parçalı bulutlu

Düzce: 22°C – Parçalı bulutlu

Sinop: 22°C – Parçalı bulutlu

Zonguldak: 20°C – Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 18°C – Parçalı bulutlu

Rize: 20°C – Parçalı bulutlu

Samsun: 21°C – Parçalı bulutlu

Trabzon: 19°C – Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

Kars: 13°C – Parçalı ve az bulutlu

Malatya: 18°C – Parçalı ve az bulutlu

Van: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 25°C – Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep: 26°C – Parçalı ve az bulutlu

Mardin: 25°C – Parçalı ve az bulutlu

Siirt: 24°C – Parçalı ve az bulutlu