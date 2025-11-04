Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Kasım Salı günü için yaptığı hava tahminlerine göre, yağış alan bölgelerde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Trakya, İç Anadolu’nun doğusu, Çanakkale, Tokat çevreleri ve İstanbul’un batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ayrıca Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Yağış görülen bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği öngörülüyor.
4 Kasım 2025 Hava durumu
MARMARA
Bursa: 22°C – Parçalı bulutlu
Çanakkale: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Afyonkarahisar: 20°C – Parçalı bulutlu
Denizli: 24°C – Parçalı bulutlu
İzmir: 25°C – Parçalı bulutlu
Manisa: 25°C – Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Adana: 30°C – Parçalı bulutlu
Antalya: 26°C – Parçalı bulutlu
Hatay: 28°C – Parçalı bulutlu
Isparta: 23°C – Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara: 20°C – Parçalı bulutlu
Çankırı: 16°C – Parçalı bulutlu
Eskişehir: 20°C – Parçalı bulutlu
Konya: 21°C – Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu: 21°C – Parçalı bulutlu
Düzce: 22°C – Parçalı bulutlu
Sinop: 22°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak: 20°C – Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 18°C – Parçalı bulutlu
Rize: 20°C – Parçalı bulutlu
Samsun: 21°C – Parçalı bulutlu
Trabzon: 19°C – Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: 13°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Van: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 24°C – Parçalı ve az bulutlu