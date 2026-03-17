ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü görevine atanmış olan Joe Kent bugün dikkat çeken bir karara imza attı. Kent, istifa mektubunu başkanlık makamına ileterek görevinden istifa etti. Kent'in istifası başta ABD kamuoyu olmak üzere dünya kamuoyu tarafından da yakından takip edildi. İstifa sebebini de açıklayan Kent, İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırılar ve ortaya çıkan savaş durumu olarak gösterdi.

Kent'in istifası ayrıca Trump'ın ikinci döneminde bir siyasi anlaşmazlık nedeniyle gerçekleşen istifa olarak kayıtlara geçti.

Mesajını milyonlar okudu!

Görevinden istifa eden Joe Kent, sosyal medya hesabı üzerinden de bir mesaj yayınladı. Kent mesajında "Tanrı Amerika'yı korusun" ifadelerini kullanırken, mesajını ise 60 milyona yakın kişi okudu. İran saldırısının ABD içinde yarattığı kırılmanın en önemli göstergelerinden biri olan bu istifanın sahibi Kent mesajında, "Uzun bir düşünme sürecinin ardından, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü pozisyonumdan bugünden itibaren istifa etme kararı aldım.

Vicdanımın sesine kulak vererek İran'daki devam eden savaşı destekleyemem. İran ulusumuza yakın bir tehdit oluşturmuyordu ve bu savaşı İsrail ile güçlü Amerikan lobisinden gelen baskı nedeniyle başlattığımız açıkça ortada. POTUS ve DNIGabbard altında hizmet etmek ve NCTC'deki profesyonelleri yönetmek onur vericiydi.

Tanrı Amerika'yı korusun." ifadelerini kullandı.