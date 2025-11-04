Samsun’un İlkadım ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması sonucu 2 kişi ile yaya ağır yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Kaza yan yolda meydana geldi

Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolunda saat 22.30 sıralarında kaza meydana geldi. Kemalcan A. (19) yönetimindeki 55 AKV 459 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Fahrettin D.’ye (37) çarptı.

3 kişi ağır yaralandı

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken sürücü Kemalcan A., arkasındaki Adem S. (56) ve yaya Fahrettin D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.