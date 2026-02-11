Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Bebek’te meydana geldi. İddiaya göre 31 AB 333 plakalı aracıyla seyir halinde olan Gizem K., henüz bilinmeyen bir nedenle aracını yol ortasında aniden durdurdu.

Trafiğin en hareketli olduğu saatlerde yaşanan olay kısa sürede araç kuyruğuna neden oldu. Kornalar çalındı, sürücüler tepki gösterdi. Ancak kadın sürücü aracını hareket ettirmedi.

Uyarılara rağmen araç içinde dans etti

Görgü tanıklarının ifadelerine göre kadın sürücü, çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen araç içinde dans etmeye başladı.

Trafik tamamen durma noktasına geldi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan olay üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Polis, çekici ve itfaiye olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekiplerinin yaptığı uyarılar da sonuç vermeyince güvenlik önlemleri artırıldı.

Olası bir risk durumuna karşı çekici ve itfaiye ekipleri de olay yerine çağrıldı. Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kaçmaya çalıştı, gözaltına alındı

Çekici ve itfaiye ekiplerinin gelmesiyle paniğe kapıldığı iddia edilen kadın sürücü, araçtan inerek uzaklaşmaya çalıştı.

Ancak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gizem K.’nin aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü.

Olayın nedeni araştırılıyor

Kadın sürücünün aracı neden durdurduğu henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.