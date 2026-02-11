Son Mühür- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevden alındı, yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. Karar, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.
CHP’den ilk tepki
Kabinedeki değişiklik siyaset gündeminde geniş yer buldu. Atamaya ilişkin muhalefetten ilk açıklama Cumhuriyet Halk Partisi’nden geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda karara tepki gösterdi.
“Yok öyle yağma”
Emir açıklamasında, “Milli iradeye yargı aracılığıyla müdahale etmeye kalkıp ardından dokunulmazlık kalkanının arkasına sığınarak sorumluluktan kaçabileceğinizi düşünüyorsunuz. Buna izin yok” ifadelerini kullandı.