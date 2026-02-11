Son Mühür- Uzun süredir konuşulan kabine değişikliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düğmeye basmasıyla hayata geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek getirildi.

Akın Gürlek'ten boşalan koltuğun yeni sahibinin kim olacağı konusunda öne çıkan en kuvvetli adayı gazeteci Özlem Gürses açıkladı.

Fatih Dönmez ismi önde...



Sözcü Tv'de konuşan Gürses, ''Bana gelen kulis bilgilerine göre yüzde 90, şu an Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olan Fatih Dönmez, Akın Gürlek'ten boşalan koltuğun yeni sahibi oluyor'' dedi.

Mevcut durumda İstanbul Cumhuriyet Başsavcı yardımcısı olan Can Tuncay Ankara'ya gidiyor diyen Özlem Gürses,

''Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Can Tuncay olacak. İstanbul Anadolu Başsavcılığı koltuğuna ise Kemal Aktaş atanacak. Kemal Aktaş kamuoyunda çok bilinen bir isim değil. Aktaş, Akın Gürlek'le çok yakın çalışmış ve vergi suçları konusunda dosyalar açmış bir isim'' ifadelerine yer verdi.

