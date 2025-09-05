Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin ‘denklik’ ve ‘yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş’ şartlarını dikkate alarak karar vermelerinin mağduriyet yaşamamaları açısından kritik olduğunu açıkladı.

Yanıltıcı sloganlarla yönlendirmeye dikkat

YÖK’ten yapılan açıklamada, yurt dışında üniversite eğitimi planlayan öğrencilerin, özellikle kayıt dönemlerinde bazı üniversiteler tarafından kullanılan yanıltıcı reklam, slogan ve duyurular konusunda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Açıklamada, bazı yurt dışı yükseköğretim kurumlarının “YÖK denkliği”, “YÖK tanınırlığı”, “YÖK desteği” gibi ifadelerle öğrencileri etkilemeye ve yönlendirmeye çalıştığının görüldüğü belirtildi.

“Şartları dikkate almak son derece önemli”

Açıklamada, “Öğrencilerimizin, ‘denklik’ ve ‘yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş’ şartlarını dikkate alarak değerlendirme yapmaları mağdur olmamaları için son derece önemlidir” ifadesi kullanıldı. YÖK, öğrencilerin bu şartları göz önünde bulundurmadan karar vermelerinin eğitim süreçlerinde sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Tanınan kurumlar e-Devlet’te

YÖK, yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin, tanınan yükseköğretim kurumlarını e-Devlet üzerinden görebileceklerini hatırlattı. Böylece öğrencilerin, kayıt yaptırmadan önce gidecekleri kurumun YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını sorgulama imkanına sahip olduğu belirtildi.