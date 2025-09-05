Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan ve öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözeten Zenginleştirme ve Destekleme Etkinlikleri Kılavuz Kitaplarını yayımladı.

Bireysel farklılıklara odaklanan içerik

Bakanlık, her öğrencinin hikayesinin farklı olduğu gerçeğinden hareketle hazırlanan kılavuz kitaplarla bireysel farklılıkları, sürekli değerlendirme ve uyarlama yaklaşımlarını ön plana çıkardı.

Zenginleştirme ve destekleme hedefleri

Zenginleştirme Kılavuz Kitapları, öğrencilerin bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkaracak genişletilmiş ve derinleştirilmiş öğrenme fırsatları sunuyor. Destekleme Kılavuz Kitapları ise öğrenme sürecinde daha fazla zaman ve tekrara ihtiyaç duyan öğrenciler için içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamında uyarlamalar içeriyor.

Kapsadığı dersler

Öğretmen kılavuzları; 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerine yönelik fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik ve Türk dili ve edebiyatı derslerini kapsıyor.