Son Mühür- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim öğretim yılı içinde iki kez uygulanan birer haftalık ara tatillere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Velilerden gelen geri bildirimlere işaret eden Tekin, özellikle çalışan ebeveynlerin güçlük yaşadığını ve öğrencilerin tatil dönüşünde okula uyum konusunda zorlandığını belirtti. Bu nedenle ara tatil uygulamasının kaldırılmasının gündeme gelebileceği sinyalini verdi.

Tekin, konuya ilişkin olarak yaklaşık iki yıldır veri topladıklarını ve analiz yürüttüklerini söyledi. Çalışmaların bu yıl da sürdürüleceğini ifade eden Bakan Tekin, elde edilecek sonuçlara göre bir değerlendirme yapılacağını vurguladı.

Okullarda kayıt sistemi yeniden yapılandırılıyor

Bakan Tekin, öğrenci kayıt süreçlerine ilişkin yeni bir düzenlemenin de hayata geçirileceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıl sınıf ve öğretmen seçiminin merkezi sistemle belirlenmeye başladığını hatırlatan Tekin, şimdi ikinci bir adım attıklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın birlikte geliştirdiği bir yazılımla, velilerin yalnızca ikamet adreslerine uygun okullara kayıt yaptırabileceğini belirten Tekin, adres dışı öğrenci kabulünün merkezi sistem tarafından engelleneceğini söyledi. Bu uygulamanın okul yöneticileri üzerindeki baskıyı da azaltacağını ifade etti.

Liselerde eğitim süresi tartışılmaya devam ediyor

Lise eğitim süresinin kısaltılmasına yönelik tartışmalara da değinen Bakan Tekin, bu konunun aceleye getirilmemesi gerektiğini dile getirdi. Zorunlu eğitime ilişkin olası düzenlemelerin halen gündemde olduğunu ancak bu tür bir değişikliğin tüm eğitim sistemini doğrudan etkileyeceğini belirtti.

Kamuoyunda dile getirilen 4+4+3+1 veya 4+4+2+2 gibi modellerin taraflar arasında zamanla tartışılabileceğini söyleyen Tekin, gerekli hazırlıklar ve etki analizleri tamamlanmadan herhangi bir modelin yürürlüğe konulmayacağını kaydetti. Şu aşamada kesinleşmiş bir kararın bulunmadığını ve sürecin paydaşlarla istişare edilerek ilerleyeceğini ifade etti.