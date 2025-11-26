Son Mühür- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim konusundaki tartışmalarda asıl meseleyi “eğitim süresi” değil, öğrencilerin eğitimi tamamladıkları yaş olarak açıkladı. Tekin, gençlerin 26 yaş civarında iş hayatına atıldığını hatırlatarak, bu durumun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çeşitli model önerileri masada

Zorunlu eğitim süresiyle ilgili olarak kamuoyunda 4+4+3+1 ve 4+4+2+2 gibi modellerin gündemde olduğunu belirten Tekin, hazırlık ve gerekli önlemler tamamlanmadan herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini söyledi. Bakan, karar sürecinin aceleye getirilmediğinin altını çizdi.

20 yıl öncesiyle bugünün eğitim farkı

Tekin, teknolojinin ve bilgiye erişimin hızla geliştiğine dikkat çekerek, günümüz eğitim sürelerinin 20 yıl öncesiyle aynı değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Televizyon, internet, sosyal medya ve yapay zeka gibi araçlar sayesinde çocukların hazır bulunuşluk seviyesinin arttığını belirten Bakan, bu nedenle 12 yıllık zorunlu eğitimin bitiş yaşının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gençler 26 yaşında iş hayatına atılıyor

Bakan, lise mezunu bir gencin bir yıl sınava hazırlandıktan sonra üniversiteye başladığında yaklaşık 20 yaşına geldiğini, lisans eğitimini tamamladığında ise ortalama 26 yaşında iş hayatına atıldığını söyledi. Tekin, gençlerin iş gücüne katılma sürecinin gecikmesinin gizli işsizlik gibi sorunlara yol açtığını belirtti.

Dünyadaki uygulamalardan örnekler

Yusuf Tekin, uluslararası uygulamalara da değinerek bazı ülkelerde öğrencilerin 16 yaşında üniversiteye başlayabildiğini hatırlattı. Bakan, “Niye İngiltere’de 16 yaşındaki çocuk Harvard veya Oxford’a gidebiliyor, bizim çocuklarımız neden üniversiteye erken başlamasın?” ifadelerini kullandı.

Modellerin uygulanabilirliği ve hazırlık süreci

Bakan Tekin, zorunlu eğitim süresine ilişkin yeni model çalışmaları ve iyileştirmelerin rafa kaldırılmadığını, ancak her adımın eğitim sistemini doğrudan etkileyeceği için kapsamlı hazırlık yapılması gerektiğini belirtti. İki yıllık zorunlu lise döneminde akademik eğitim alacak öğrencilerin belirlenmesi, mesleki lise altyapısının hazırlanması, öğretmen normları ve kız çocuklarının okullaşma oranı gibi başlıkların birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Ani uygulama söz konusu değil

Bakan, nihai kararın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınacağını belirterek, “Bugün karar alıyoruz, yarın uygulamaya geçilecek gibi bir durum söz konusu değil” dedi. Geçiş sürecinin zamanla yapılacağını ifade etti.

Tartışmanın amacı: Eğitimi azaltmak değil, yaşı Yeniden belirlemek

Yusuf Tekin, tartışmanın eğitim süresini kısaltmak veya müfredatı hafifletmek olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı. Bakan, öğrencilerin alacağı eğitimin kalitesinden ödün vermeden zorunlu eğitim tamamlama yaşının yeniden ele alınmasının hedeflendiğini ifade etti.