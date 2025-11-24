Son Mühür- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı, bugün gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla birlikte önemli ölçüde artacak. Halihazırda 1 milyon 34 bin 564 olan öğretmen sayısı, yeni atamalarla 1 milyon 49 bin 564’e ulaşacak.

Planlı ve veriye dayalı istihdam politikası

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen istihdamını uzun vadeli planlama ve veri temelli analiz yaklaşımıyla yürütüyor. Öğretmen ihtiyacının belirlenmesi, kadro planlaması ve alan bazlı atama politikaları bu kapsamda sürekli güncelleniyor. Bakanlık, resmi eğitim kurumlarının norm kadrolarını mevcut ihtiyaçlara göre analiz ederken, branşlara göre öğretmen gereksinimini düzenli olarak izliyor.

En fazla kontenjan ayrılan branşlar

Bugünkü atamada kontenjanların önemli bir bölümü belirli branşlarda yoğunlaştı. En fazla kontenjan ayrılan alanlar şu şekilde sıralandı:

Sınıf öğretmenliği: 4 bin 378

Özel eğitim öğretmenliği: 3 bin 87

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği: 1 bin 802

Okul öncesi öğretmenliği: 1 bin 321

İngilizce öğretmenliği: 757

Kadro dağılımı yapılırken, öğretmen temininde güçlük yaşanan bölgeler ve kalkınmada birinci öncelikli alanlar dikkate alındı. Ülke genelindeki branş ihtiyaç oranları doğrultusunda kontenjan planlaması gerçekleştirildi.

22 yılda 836 bin 351 öğretmen atandı

Bakanlık verilerine göre, 2003-2025 yılları arasında resmi eğitim kurumlarına toplam 821 bin 351 öğretmen ataması yapıldı. Bugünkü 15 bin kişilik yeni atamayla bu sayı 836 bin 351’e yükselecek. Bu rakam, mevcut toplam öğretmen kadrosunun yaklaşık yüzde 80,84’üne karşılık geliyor.

Alan bazlı ihtiyaç analizleri sürdürülüyor

Öğretmen atama süreçlerinde Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda norm kadro sayıları temel alınarak mevcut ihtiyacın belirlenmesi sağlanıyor. Branşlara göre arz ve talep dengesi düzenli olarak değerlendirilirken, bazı alanlarda öğretmen ihtiyacının sınırlı seviyede olduğu, bazı alanlarda ise mezun sayısının mevcut ve yakın dönem ihtiyaçlarının üzerinde bulunduğu tespit ediliyor.