Son Mühür- Üniversitelerde ders yoklamalarında kullanılan geleneksel imza yöntemi değişiyor.

Zaman kaybına ve kalabalık sınıflarda ciddi aksamalara neden olan kağıt imzalı yoklama, yerini dijital sistemlere bırakıyor. Yeni dönemde çok sayıda üniversite elektronik yoklama altyapısını devreye alacak.

QR kodlu yoklama kısa sürede işlenecek

Yeni sistemde en çok kullanılacak yöntemlerden biri QR kodlu yoklama uygulaması olacak. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; her dersin başında öğretim görevlisi o derse özel bir QR kod oluşturacak.

Öğrenciler:

Sınıfa girdiklerinde bu kodu telefonlarıyla tarayarak yoklamalarını anında işleyecek,

Kodun kısa sürede geçerliliğini yitirmesi nedeniyle ders dışında yoklama alınması mümkün olmayacak,

Yoklamanın saniyeler içinde tamamlanmasıyla zaman kaybı ortadan kalkacak.

Konum doğrulamalı elektronik yoklama yaygınlaşıyor

Bir diğer yöntem ise üniversitelerin resmi uygulamaları üzerinden yapılacak konum doğrulamalı yoklama sistemi olacak.

Bu yöntemde:

Öğretim elemanı yoklamayı mobil uygulama üzerinden açacak,

Sınıfta bulunan öğrenciler uygulamadaki “elektronik yoklama” bölümüne girerek yoklamaya katılacak,

Öğrencinin sınıf içinde olup olmadığı konum üzerinden doğrulanacak,

Yalnızca kayıtlı cihazlar yoklama alabileceği için sahte yoklama girişimleri engellenecek.

Üniversitelerde dijitalleşme hızlanıyor

Elektronik yoklama uygulamalarının devreye girmesiyle ders içi süreçler daha güvenli, hızlı ve kontrol edilebilir hale gelecek.

Üniversitelerin büyük bölümünün önümüzdeki dönemde dijital yoklamayı standart uygulama haline getirmesi bekleniyor.