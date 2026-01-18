Her yıl yaklaşık 4 milyon öğrencinin girdiği merkezi sınavlarda köklü bir değişiklik kapıda. Geçen yıl kademeli olarak başlayan yeni müfredat önümüzdeki yıllarda tüm sınıf düzeylerine yayılacak. Bu süreçte sınav sorularının da beceri temelli yeni formata geçmesi planlanıyor. Peki öğrencileri ve velileri neler bekliyor?

Sınav sistemi değişmiyor, sorular güncelleniyor

Bakan Tekin, TRT Haber'de yaptığı açıklamada kafa karışıklığına son noktayı koydu. Bakanlığın gündeminde kademeler arası geçiş sistemiyle ilgili herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Değişecek olan sadece soru tipleri olacak. Tekin bu konuda çocukların ve öğretmenlerin kafasının karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Mevcut sorular mevcut müfredata göre hazırlanmaya devam edecek. Ancak 2028 yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilk kez kademeler arası geçiş sınavına girecek öğrenciler için sorular yeni müfredata göre hazırlanacak.

Ek kaynağa ihtiyaç yok

Bakan Tekin, öğrencilerin sınava hazırlanırken ders kitapları, EBA ve MEBİ gibi dijital platformlar dışında herhangi bir kaynağa ihtiyaç duymayacağını vurguladı. Eksiklik hisseden öğrenciler okul müdürlüklerine başvurarak Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında ücretsiz destek alabilecek.

Özel okullarda da ders yapılarının Bakanlık tarafından belirlendiğine dikkat çeken Tekin, ilave kaynak ihtiyacı olması durumunda bunun elektronik ortamda sunulacağını belirtti.

Eski sorulara dikkat

Bakan Tekin önemli bir uyarıda da bulundu. Yeni soru tipleri yeni müfredatla uyumlu olacağı için eski sorular üzerinden yapılan çalışmaların yanıltıcı olabileceğini ifade etti. Kamuoyunda eski soru tiplerini referans alarak öğrencileri yönlendirecek kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Bakanlığın temel hedefi eğitimde fırsat eşitliğini en üst düzeye çıkarmak. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde tüm öğrencilerin ücretsiz ve eşit şekilde eğitim olanaklarından yararlanması amaçlanıyor.