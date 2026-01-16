Son Mühür- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin karne sevincine katıldığı programda kamuoyunda tartışma yaratan “karnelerden Atatürk fotoğrafının kaldırıldığı” iddialarına açıklık getirdi.

Bakan Tekin, iddiaları “manipülasyon” olarak nitelendirerek, Atatürk’e saygı konusunda hiçbir tereddütlerinin olmadığını vurguladı.

“Atatürk’e saygı bizim temel sorumluluğumuz”

Konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaklaşımını net ifadelerle ortaya koyan Tekin, “Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese, maddi ve manevi miraslarına saygı duymak ve bunu içselleştiren bir kuşak yetiştirmekle mükellefiz” dedi. Bakan Tekin, Atatürk’e yönelik olumsuz bir tavır içinde oldukları yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yeni değerlendirme anlayışı

Bakan Tekin, eğitimde ölçme ve değerlendirme sisteminde yapılan değişikliklere de değindi. Henüz okuma yazmayı yeni öğrenen öğrencilerin notla değerlendirilmesinin pedagojik açıdan artık doğru bir yöntem olmadığını belirten Tekin, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrenciler sadece notla değil, çok yönlü biçimde değerlendiriliyor.

Öğretmenler, velilere rehberlik edecek kapsamlı gelişim raporları hazırlıyor.

Tatil dönemlerinin daha verimli geçirilmesini sağlayacak bir izleme süreci uygulanıyor.

İlkokullarda karne kaldırıldı, gelişim raporu öne çıktı

Yeni uygulamayla birlikte ilkokullarda klasik karne sisteminin kaldırıldığını belirten Bakan Tekin, ortaokul ve liselerde ise karneyle birlikte gelişim raporlarının da verildiğini söyledi. Bu yaklaşımın yalnızca Türkiye’ye özgü olmadığını, dünyada da benzer modellerin benimsendiğini ifade etti.

“Bu açık bir niyet okuyuculuğudur”

Muhalefetin iddialarına sert tepki gösteren Tekin, Atatürk’ün ismi üzerinden yürütülen tartışmaları “niyet okuyuculuğu” olarak değerlendirdi.

“Bizim Atatürk’ün saygınlığına gölge düşürecek bir tutum içinde olacağımızı iddia etmek haksızlıktır” diyen Tekin, bu söylemleri kınadığını açıkladı.

Özgür Özel’in sözlerini hatırlattı

Bakan Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in daha önce yaptığı açıklamalara da atıfta bulundu.

Özel’in, “Atatürk’ün arkasına saklanarak siyaset yapmaktan vazgeçeceğiz” sözlerini hatırlatan Tekin, CHP’nin bugün hala aynı siyasi dili kullandığını savundu.

“En az onlar kadar Atatürk’ü seviyoruz”

Açıklamasının sonunda net mesajlar veren Bakan Tekin, “En az onlar kadar Atatürk’e saygı duyuyoruz, Atatürk’ü seviyoruz. Çocuklarımızın cumhuriyet değerlerine ve atalarına saygılı bireyler olarak yetişmesi için çalışıyoruz” dedi.

Eğitim sisteminin siyasi tartışmalara malzeme edilmemesi gerektiğini vurgulayan Tekin, kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlerden uzak durulması çağrısında bulundu.