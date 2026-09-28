Evlilik Güzeldir oyuncu kadrosu kalabalık ve nesilleri buluşturuyor. Yıldız Kültür'den Yusuf Çim'e, Seçkin Özdemir'den Cansu Savcı'ya uzanan isimler, aynı konakta ve aynı mahallede kesişen hikâyelere hayat veriyor.

Dizi 7 Eylül'de başladı. Bu akşam da 4. bölümüyle ekranda.

Evlilik Güzeldir oyuncuları ve karakterleri

Hikâyenin kalbinde Bahtiyar konağı atıyor. Baba, babaanne, hala, dayı ve beş kız aynı çatı altında, çevrelerinde de onlara gönül vermiş ya da vermek üzere olan bir mahalle var.

Oyuncu Karakter Kim? Fikret Kuşkan Mesut Bahtiyar Rekortmen nikâh memuru, beş kızın babası Hande Soral Zeynep Evin en büyük kızı İlayda Alişan Yasemin Ailenin en romantiği Ferida Bağ Bahar En küçük ve en asi kız Nil Sude Albayrak Aslı Kariyer odaklı kreatif direktör Cansu Savcı Nergis Düzenine düşkün, sakin ve güçlü Seçkin Özdemir Murat Zeynep'in yarım kalan ilk aşkı Ferit Aktuğ Ali Rıza Zeynep'e gönül vermiş mahalle pastacısı Yusuf Çim Can Boşanma avukatı Berk Bakıoğlu Sinan Yasemin'in üç yıllık sevgilisi Alihan Demirbilek Diyar İstanbul'a hayallerinin peşinden gelen genç Alper Haliloğlu Sezai Duygularını bestelerine döken vergi denetim memuru Yıldız Kültür Safiye Babaanne, konağın hafızası Gözde Okur Saadet Kızların halası, gönüllü çöpçatan Anıl Çelik Servet Kızların iş bitirici dayısı Sera Tokdemir Ayşe Mesut'a gizlice hayran iş arkadaşı

Mesele şu ki evliliğe en çok inanan adam, kızlarının aşk hayatına gelince bir türlü rahat edemiyor. Zeynep ile Murat'ın geçmişi, Ali Rıza'nın sabırlı sevgisi ve Yasemin'in Sinan'la evlilik hayali, dizinin ana damarlarını oluşturuyor.

Evlilik Güzeldir 4. bölüm saat kaçta?

Yeni bölüm bu akşam saat 20.00'de TRT 1'de. TRT 1'in yayınladığı fragmanda Zeynep, Murat ile Vera arasındaki konuşmaya kulak misafiri oluyor.

Pazartesi akşamı rekabette bu hafta ilginç bir boşluk var. ATV'nin reyting lideri Altı Üstü İstanbul, Türkiye-İtalya maçı nedeniyle yeni bölüm yayınlamıyor. Bu durum, aynı saatte Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir ile Evlilik Güzeldir arasındaki yarışı daha da kızıştırabilir.

Kamera arkası ve çekim yeri

Dizinin yönetmen koltuğunda Şafak Bal ile Serap Danış Koçak oturuyor. Senaryoyu Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi yazıyor, kreatif yapımcılığı Hasan Kaçan üstleniyor.

Konak ve mahalle sahneleri İstanbul'da geçiyor gibi görünse de çekimlerin yapıldığı yer Kocaeli'nin Darıca ilçesi. Aile, aşk ve mahalle dayanışmasını esprili bir dille anlatan dizi, her pazartesi 20.00'de TRT 1 ekranlarında.