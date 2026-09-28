Akıllı telefonların şarj kablolarında aynı sorun sık sık yaşanıyor. Kablonun telefon ya da adaptöre bağlanan bölümü zamanla bükülüyor, dış kaplama açılıyor ve ilerleyen süreçte temassızlık başlayabiliyor.

Özellikle telefonu şarj sırasında kullanmak, kablonun bağlantı noktasına daha fazla yük bindiriyor. Kabloyu korumak için ise oldukça basit yöntemler bulunuyor.

Eski kalemin içindeki yay işe yarıyor

Kullanılmayan bir tükenmez kalemin içerisindeki küçük metal yay, şarj kablosunun bağlantı ucuna dikkatlice sarılabilir.

Yay, kablonun tek noktadan sert biçimde kıvrılmasını azaltır. Böylece bağlantı bölümündeki yük daha geniş bir alana dağılır ve hassas nokta desteklenir.

Makaronla bağlantı noktası güçlendiriliyor

Bir diğer seçenek ise elektrik malzemeleri satan yerlerde bulunan ısıyla daralan makaron borular.

Uygun ölçüdeki makaron kablonun uç bölümüne geçirilip kontrollü şekilde ısıtıldığında daralarak dış yüzeyi sarar. Böylece sürekli bükülen bölgeye ek destek sağlanır.

Ancak yüksek ısı kabloya zarar vereceği için uygulama sırasında doğrudan alev temasından kaçınmak gerekir.

Kabloyu başlığından çıkarmak gerekiyor

Kablonun kullanım şekli de ömrünü doğrudan etkiler. Telefon veya adaptörden çıkarırken kablodan çekmek yerine sert bağlantı başlığından tutmak gerekir.

Şarj sırasında telefonu kabloyu keskin açıyla bükecek şekilde kullanmamak da önem taşır. Taşırken kabloyu çok sıkı sarmak yerine geniş halkalar halinde toplamak iç teller üzerindeki baskıyı azaltır.

Dış kaplaması ciddi şekilde açılmış, iletken telleri görünür hale gelmiş veya aşırı ısınan kabloları ise kullanmaya devam etmek yerine değiştirmek daha güvenlidir.