Seni Tanıyorum 2. sezon sorusu ise hâlâ havada. Netflix devam kararını açıklamadı, dizinin resmi sayfasında da yalnızca ilk sezon duruyor. Ama rakamlar ikinci sezon için güçlü bir koz sunuyor.

Dizi, platformda bugüne kadar en yüksek açılışı yapan Türk yapımı oldu. İlk dört günde 4,6 milyon kez izlendi.

Seni Tanıyorum 9. bölüm var mı?

Hayır, yok. İlk sezon 8 bölümden oluşuyor ve bölümlerin hepsi 17 Eylül'de aynı anda Netflix'e yüklendi, yani haftalık yeni bölüm beklemek anlamsız.

Hikâye, doğumdan sonra sanatına dönmek isteyen Funda'nın evine bebek bakıcısı olarak giren Nazlı etrafında dönüyor. Elçin Sangu Funda'yı, Melis Sezen Nazlı'yı, Ozan Dolunay da Funda'nın eşi İlker'i canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda Mert Baykal, senaryoda Tuğba Doğan var.

Netflix'te rekor açılış

Seni Tanıyorum ilk dört günde 31,1 milyon saat izlendi. Bu performansla Netflix'in dili İngilizce olmayan diziler küresel listesine ikinci sıradan girdi, 60'ı aşkın ülkede de ilk 10'a yerleşti.

Gösterge Rakam Yayın tarihi 17 Eylül 2026 Bölüm sayısı 8 İlk 4 gündeki izlenme 4,6 milyon İlk 4 gündeki izlenme süresi 31,1 milyon saat Küresel sıralama İngilizce olmayan diziler listesinde 2. sıra Önceki Türk rekoru Kimler Geldi Kimler Geçti, 3,6 milyon

Eski rekor sahibi Kimler Geldi Kimler Geçti'yi tam 1 milyon izlenme farkla geride bıraktı. Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede listenin zirvesine de çıktı.

İkinci sezon kararı izlenme rakamlarına bağlı

Netflix yeni sezon kararlarını genellikle ilk haftaların izlenme ve tamamlanma verilerine bakarak veriyor. Bu tabloda karar birkaç hafta ile iki ay arasında gelebilir. Açılış rakamları, platformun devam etmek için elinde sağlam bir gerekçe olduğunu gösteriyor.

Onay çıksa bile yeni bölümler için sabır gerekecek. Senaryo, çekim ve kurgu süreci düşünüldüğünde 2. sezonun 2027'den önce ekrana gelmesi zor görünüyor. İnternette dolaşan kesin tarihlerin hiçbiri Netflix tarafından doğrulanmış değil.