Boş kalan yükseköğretim programları için şansını ikinci kez denemek isteyen binlerce öğrenci, kurumun resmi paneline odaklanmış durumda. Tercih döneminin eylül ayının üçüncü haftası geride kalırken kapanmasıyla beraber, tüm dikkatler yapılacak nihai resmi açıklamaya çevrildi.

2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), dijital ortamdaki değerlendirmelerin ne zaman biteceğine dair kamuoyuna henüz kesin bir gün vermedi. 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında sistem üzerinden toplanan tercih formlarının tasnif süreci devam ediyor. Kurumdan net bir tarih gelmese de işlemlerin üzerinden geçen süre göz önüne alındığında, yerleştirme tablolarının aniden erişime açılabileceği düşünülüyor.

2025 YILI TAKVİMİ BİZE NE SÖYLÜYOR?

Resmi bir duyurunun bulunmaması, adayları geçmiş yılların istatistikleriyle tahminde bulunmaya yöneltti. Bir önceki sene olan 2025'in ek tercih mesaisi 25-30 Eylül aralığında gerçekleştirilmiş, nihai liste ise 6 Ekim'de adayların erişimine sunulmuştu. Geçen yıl başvuruların bitiminden sadece altı gün sonra sonuçların sisteme yüklendiği hesaba katılırsa, bu yılki maratonun eylül ayının son haftası bitmeden neticelendirilmesi kuvvetle muhtemel bir senaryo olarak öne çıkıyor.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Yerleştirme duyurusu kurumsal kanallardan yapıldığı anda, öğrencilerin dijital platformu kullanması gerekecek. T.C. kimlik numaraları ve kendi belirledikleri ÖSYM şifrelerini kullanarak resmi sonuç sistemine giriş yapan adaylar, hangi fakülteye yerleştiklerini doğrudan görebilecekler. Ek yerleştirme kapsamında bir üniversiteye kabul edilen öğrenciler için sıradaki önemli adım, kayıt hakkı kazandıkları okulların ilan edeceği resmi kayıt tarihlerini ve istenen evrakları yakından takip etmek olacak.