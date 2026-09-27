Doktor Yavuz Üye kimdir sorusu, tecrübeli cerrahın kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yummasının ardından kent sakinleri ve tıp çevreleri tarafından araştırılmaya başlandı. Hastalarına gösterdiği yakın ilgiyle gönüllerde taht kuran usta hekim, Giresun'da cerrahi alanın simge isimleri arasında kabul ediliyordu. Sevenleri yasa boğuldu.

Özel Giresun Kent Hastanesi kadrosunda uzun yıllardır ameliyatlara giren deneyimli doktorun beklenmedik vedası, kentte büyük bir hüzün dalgası yarattı. Meslektaşları ve hastaları taziye mesajlarıyla üzüntülerini paylaştı. Giresun yasta.

Doktor Yavuz Üye neden öldü?

Doktor Yavuz Üye, 26 Eylül 2026 Cumartesi sabahı evinde geçirdiği ani kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde aniden fenalaşan emektar cerrah için hemen sağlık ekipleri seferber edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Daha önce bilinen ağır bir rahatsızlığı bulunmayan doktorun kalbine yenik düşmesi, görev yaptığı hastane çalışanlarını ve yakın çevresini derinden yaraladı. Karadeniz sahilinde tıp dünyası kıymetli bir cerrahını zamansız kaybetti. Acı tarifsiz.

Tıp kariyeri ve Giresun'daki cerrahi mesaisi

Genel cerrahi branşında yarım asra yaklaşan bir birikime sahip olan Yavuz Üye, tıp eğitimine Ankara'da adım attı. Fakülte sıralarından cerrahi masasına uzanan meslek yolculuğunda sayısız hastaya dokundu. Mesleğine tutkuyla bağlıydı.

Eğitim ve Görev Aşaması Kurum Adı Dönem ve Uzmanlık Lisans Eğitimi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989 Mezuniyeti İhtisas Eğitimi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1995 Genel Cerrahi Son Görev Yeri Özel Giresun Kent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı

Mezuniyetinin ardından uzmanlığını tamamlayarak memleket hizmetine koşan Üye, özellikle safra kesesi, fıtık ve sindirim sistemi ameliyatlarındaki tecrübesiyle güven kazandı. Son durağı olan Özel Giresun Kent Hastanesi'nde yüzlerce başarılı operasyona imza attı. Arkasında unutulmaz bir mesleki miras bıraktı.

Hastane önündeki veda töreni ve defin detayları

Merhum doktor için 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 11.00 sularında görev yaptığı Özel Giresun Kent Hastanesi bahçesinde duygusal bir veda töreni düzenlendi. Beyaz önlüklü meslektaşları, hemşireler ve hastane personeli usta cerrahı alkışlar ve dualarla uğurladı. Gözyaşları sel oldu.

Hastanedeki helallik töreninin ardından merhumun naaşı Giresun Hacı Miktat Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde ebedi istirahatgahına tevdi edildi. Mekanı cennet olsun.