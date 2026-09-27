Ömür Usta nerede çekiliyor sorusu, sanayideki tamirhanelerden Boğaz'ın lüks yalılarına uzanan sahnelerin ardından merak konusu oldu. Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu yapım, gerçekçi atmosferiyle izleyiciden tam not aldı. Diziye ilgi büyüyor.

Çağla Kızılelma'nın yazdığı senaryo, hem sert sınıf çatışması hem de geçmişten gelen hesaplaşmalarla pazar akşamlarına damga vurmaya aday görünüyor. Aile bağları zorlu bir sınavdan geçiyor. Heyecan dorukta.

Ömür Usta dizisi nerede çekiliyor?

Ömür Usta dizisinin çekimleri İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Üsküdar semtleri ile kentin faal oto sanayi sitelerinde yapılıyor. Ömür'ün çalıştığı tamirhane için sanayinin gerçek dokusu kullanılırken, mahalle sahneleri tarihi sokaklarda kayda geçiyor.

Zengin ailenin yaşamını yansıtan villa sahneleri Boğaz kıyısındaki Sarıyer ve Beykoz yalılarında hayat buluyor. Geniş iç mekan çekimlerinde ise Beykoz Kundura Fabrikası platoları kullanılıyor. Mekanlar hikayeyle bütünleşiyor.

Sanayi tezgahından lüks yalılara uzanan hikaye

Dizi, eşi terk ettikten sonra üç evladını ve kayınvalidesini geçindirmek için oto sanayide tamircilik yapan Ömür'ün onur savaşını anlatıyor. Fedakar kadın, çocuklarına temiz bir gelecek kurmak adına gece gündüz ter döküyor.

Ömür'ün oğlu Mete'nin zengin ailenin kızı İpek ile aşkı iki zıt dünyayı karşı karşıya getiriyor. Üstelik geçmişten gelen Tunç ve eşi Nevra ile yaşanan yüzleşmeler tansiyonu artırıyor. Sırlar açığa çıkıyor.

Yıldız isimleri buluşturan zengin oyuncu kadrosu

Usta isimlerle genç yetenekleri buluşturan kadro, karakterlerin derinliğini ekrana taşıyor. Başroldeki Nurgül Yeşilçay, tulum giyip anahtar tutan kadın tamirci rolüyle alkış topluyor.

Oyuncu Canlandırdığı Karakter Hikayedeki Rolü Nurgül Yeşilçay Ömür Uçar Fedakar Kadın Tamirci Bülent İnal Tunç Arıkan Geçmişten Gelen İş İnsanı Gonca Vuslateri Nevra Arıkan Tunç'un Hırslı Eşi Zerrin Sümer Kayınvalide Ailenin Huysuz Büyüğü Enes Koçak Mete Ömür'ün Üniversiteli Oğlu

Kadroda İbrahim Selim, Gülçin Kültür Şahin, Pınar Çağlar Gençtürk ve Sude Zülal Güler de rol alıyor. Ekibin uyumu hikayeyi güçlendiriyor. Pazar akşamları şenleniyor.