Mantar denildiğinde akla uygun fiyatlı bir sofra ürünü gelse de bazı türlerde tablo tamamen değişiyor. Doğada zor bulunan ve yetiştirilmesi güç olan mantarların kilogramı binlerce dolara kadar çıkıyor.

Kısa hasat dönemi, sınırlı üretim ve kendine özgü aroma fiyatı yukarı taşıyor. Dünyaca ünlü restoranlar da bu ürünleri genellikle küçük porsiyonlar halinde menülerine ekliyor.

Beyaz trüf fiyatıyla öne çıkıyor

En pahalı yenilebilir mantarlar arasında beyaz trüf ilk sıralarda yer alıyor. Kalitesi, büyüklüğü, aroması ve sezon şartları fiyatını doğrudan etkiliyor. Seçkin örneklerin kilogramı binlerce dolara ulaşıyor.

Toprağın altında ve bazı ağaçların kökleriyle birlikte gelişen beyaz trüfü bulmak kolay değil. Bu nedenle mantarın yerini tespit etmek için özel eğitimli köpeklerden yararlanılıyor.

Hasattan sonra aromasını hızla kaybetmesi ise tazeliğini daha önemli hale getiriyor.

“Siyah elmas” da pahalı mantarlar arasında

Siyah trüf, diğer adıyla “siyah elmas”, lüks mutfaklarda tercih edilen bir başka tür. Beyaz trüfe göre daha ulaşılabilir olsa da kaliteli örneklerinin kilogram fiyatı bin doların üzerine çıkıyor.

Isıya daha dayanıklı olması nedeniyle makarna, et, sos, yumurta ve risotto gibi sıcak yemeklerde de kullanılıyor. Az miktarı bile yemeğe belirgin bir aroma katıyor.

Matsutakenin kilosu binlerce dolara çıkıyor

Japon mutfağında özellikle sonbahar döneminde öne çıkan matsutake de fiyatıyla dikkat çekiyor. En kaliteli örneklerin kilogramı birkaç bin dolara kadar ulaşıyor.

Eski çam ormanlarında yetişen mantarın doğada bulunması oldukça güç. Güçlü, baharatlı ve reçinemsi aroması da matsutakeyi diğer türlerden ayırıyor.

Buruşuk mantar da değerli türler arasında

İlkbaharda ortaya çıkan buruşuk mantarlar, hücreli ve belirgin şapka yapısıyla tanınıyor. Trüf kadar yüksek rakamlara ulaşmasa da özellikle kurutulmuş ve özel olarak satışa çıkarılan örnekleri yüksek değer görüyor.

Kısa sezonu ve doğada sınırlı bulunması bu türün fiyatını artırıyor. Böylece bazı mantarlar sıradan bir sofra ürününden çıkıp kilogramı binlerce dolara ulaşan özel bir ürüne dönüşüyor.