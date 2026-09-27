Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere açılan yeni kadrolar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki hak sahiplerini yakından ilgilendiren Eylül dönemi tercihleri geride bırakılırken, adayların odak noktası artık merkezi yerleştirme sürecine kaydı.

2026 SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Ek 1’inci maddesine dayanılarak yürütülen istihdam programında, atamalar tamamen merkezi sistem üzerinden kura usulüyle şekilleniyor. Çekiliş sırasında bir adayın ismi sandıktan veya sistemden çıktığında, o kişi listeden düşülerek kalan boş kontenjanlar diğer katılımcılarla tamamlanıyor. Tercih listelerindeki tüm açık pozisyonlar dolana dek bu döngü kesintisiz olarak ilerliyor. Ayrıca sisteme dahil olan hak sahipleri, bu çekiliş anını bizzat izleme fırsatına da sahip olacak.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE HANGİ EĞİTİM ŞARTLARI GEÇERLİ?

Mezun olunan okul seviyesi, atanılacak pozisyonların belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Lise ve daha üstü diplomaya sahip bireyler, okudukları bölümün sağladığı özel mesleki unvanlara sahipse ve kurumlarca bu unvanlara talep açılmışsa direkt bu alanlara atanabiliyor. Herhangi bir mesleki unvan taşımayanlar ise düz memurluk kadrolarına yönlendiriliyor.

Alt öğrenim gruplarında ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 41'inci maddesi devreye giriyor. Buna göre, açılan kadrolara yerleştirilirken öncelik hakkı ortaokul veya ilköğretim mezunlarına veriliyor. Şayet bu gruptan kontenjan boşluğu kalırsa, ilkokul mezunları için aynı kura sistemiyle şans doğuyor. Kurada boş pozisyonları yazmayan veya tercihleri dolan katılımcılar ise ne yazık ki açıkta kalıyor.

YANLIŞ BİLGİ BEYANINDA ATAMA HAKKI NE OLACAK?

Adayların sisteme girdiği cinsiyet, doğum tarihi, eğitim düzeyi ve mezun olunan program gibi verilerin doğrudan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü kayıtlarıyla eşleşmesi şart koşuluyor. İncelemeler esnasında, kişinin sunduğu veriler ile kadronun gerektirdiği nitelikler arasında en ufak bir uyumsuzluk saptanırsa o tercih anında iptal ediliyor. Daha da önemlisi, gerçeğe aykırı bilgi vererek kuradan çıksalar bile bu kişilerin resmi atamaları kesinlikle yapılmıyor ve sonrasında yasal çerçevede hiçbir hak talebinde bulunamıyorlar.