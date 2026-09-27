Beyaz perdedeki başarısının ardından televizyon izleyicisiyle buluşan Simon West imzalı proje, aksiyon tutkunlarını bir kez daha ekran başına kilitliyor. Hem hikaye örgüsü hem de aksiyon sahneleriyle beğeni toplayan yapımın karakter şeması, çekim lokasyonları ve yapım aşamasına dair pek çok ayrıntı sinemaseverler tarafından sıklıkla araştırılıyor.

MEKANİK FİLMİNİN OYUNCULARI VE CANLANDIRDIKLARI KARAKTERLER

Aksiyon sinemasının vazgeçilmez isimlerini bir araya getiren kadroda, profesyonel suikastçı Arthur Bishop rolüyle Jason Statham başı çekiyor. Hikayenin kilit isimlerinden Steve McKenna'ya Ben Foster hayat verirken, usta aktör Donald Sutherland ise Harry McKenna karakterini üstleniyor. Projenin oyuncu listesinde ayrıca şu isimler bulunuyor:

Tony Goldwyn (Dean Sanderson)

Jeff Chase (Burke)

John McConnell (Andrew Vaughn)

Mini Anden (Sarah)

Stuart Greer (Ralph)

Christa Campbell (Kelly)

Lance E. Nichols (Henry)

David Leitch (Sebastian)

James Logan (Jorge Lara)

J.D. Evermore (Silah kaçakçısı)

Joshua Bridgewater (Oto hırsızı Raymond)

TETİKÇİNİN HİKAYESİ: MEKANİK FİLMİ NE ANLATIYOR?

Senaryosunu Richard Wenk ile Lewis John Carlino'nun kaleme aldığı hikaye, kurbanlarının ölümünü kusursuz bir kaza veya intihar gibi kurgulayan "Mekanik" lakaplı tetikçi Arthur Bishop'ın etrafında şekilleniyor. Babasından miras kalan bu karanlık dünyada tek başına var olma mücadelesi veren Bishop'ın hayatı, patronu Dean Sanderson'dan gelen yeni bir ölüm emriyle altüst olur; hedefteki isim kendi ustası ve dostu Harry'dir.

Verilen görevi tamamlamak zorunda kalan elit tetikçi, kurbanının cenazesinde onun oğlu Steve ile karşılaşır. Babasını kimin öldürdüğünü bilmeyen ve sadece intikam arzusuyla yanıp tutuşan Steve, karanlık sanatları öğrenmek için Bishop'a başvurur. Çırak ve usta olarak yola çıkan ikili arasında mecburi bir bağ kurulurken, gizli tutulan gerçeklerin yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla birlikte av ve avcı rolleri hızla birbirine karışacaktır.

ÇEKİMLER NEREDE YAPILDI, VİZYON TARİHİ NE ZAMAN?

Kamera kayıtları 2009 yılının Ekim ayında start alan ve yaklaşık dokuz haftalık bir mesai gerektiren filmin ana seti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaleti sınırlarına kuruldu. Şehir planı olarak New Orleans'ın seçildiği yapımda; St. Tammany Bölgesi, Cezayir Deniz Ürünleri Pazarı ve Dünya Ticaret Merkezi gibi gerçek mekanlar kullanıldı. Shreveport bölgesi ile AeroPremier Jet Center da çekimlere ev sahipliği yaparken, stüdyo işleri için Second Line Stages tercih edildi. Öte yandan hikayedeki çarpıcı bir suikast sekansının çekimleri Chicago'da, bazı ek sahneler ise Detroit'te gerçekleştirildi. Çekimlerin ardından montajı tamamlanan proje, 28 Ocak 2011 tarihinde Kanada ve ABD sinemalarında izleyiciyle buluştu.

BÜTÇE, HASILAT VE DEVAM FİLMİ DETAYLARI

Aslında Charles Bronson'ın başrol oynadığı 1972 tarihli klasik The Mechanic filminin modern bir uyarlaması olan bu proje, yapım şirketine yaklaşık 40 milyon dolarlık bir maliyet yarattı. Müzikleri Mark Isham tarafından bestelenen uyarlama, uluslararası pazarda toplam 76,3 milyon dolarlık bir hasılat rakamına ulaştı. Elde edilen bu gişe başarısının ve televizyon gelirlerinin ardından yapımcılar hikayeyi uzatma kararı aldı. Başrolde yine Jason Statham'ın yer aldığı "Mekanik 2: Diriliş" (Mechanic: Resurrection) isimli ikinci halka, 26 Ağustos 2016 tarihinde sinema salonlarındaki yerini aldı.