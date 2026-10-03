Son Mühür- Gündemdeki yeri oldukça uzun bir süre sağlam olan fon soruşturması kapsamında adı geçen insanlar bir bir açıklama yaptı. Bu açıklamalar ile ilgili video çeken Yılmaz Özdil ise adete kahkahalara boğuldu.

Şarkıcı Mustafa Sandal’ın soruşturma kapsamında mal varlığına tedbir konulan eşi Melis Sütşurup Sandal'ın Dubai'ye gitmeden önce 11 milyarı TL'yi aşkın bir tutarı çektiği yönündeki iddialara ilişkin yaptığı açıklamayı tiye alan Özdil yayımladığı videoda kendini tutamadı.

Özdil’den Sandal’ın açıklamasına kahkahalı yorum

Değerlendirmesi sırasında kahkahalara boğulan Özdil, şu ifadeleri kullandı: “Bir de Mustafa Sandal var, biliyorsunuz değil mi? Mustafa Sandal'ın eşi. Mustafa Sandal'ın eşi, Türkiye yeni öğrendi de aslında Mustafa Sandal'ın kayınpederi, borsa işlerinde çok popüler. Mustafa Sandal'ın eşinin tek kalemde 11 milyar lira kaldırıp Dubai'ye gittiği ortaya çıktı. Mustafa Sandal ne diyor? Diyor ki ‘Eşimin şahsım ile ilişkilendirilmesi haksızlıktır’ diyor. ‘Eşimle karı koca olmamız dışında hiçbir ortak yanımız yok’ diyor. Muhteşem ya. Ya bunlardan şarkı sözü yapsın bence Mustafa Sandal. ‘Eşimin şahsımla ilişkilendirilmesi haksızlıktır, eşimle karı koca olmamız dışında hiçbir ortak yanımız yok’ diyor. Aile Bakanı diyor ki 'ben yapmadım, kocam yapmış olabilir' diyor. Ekonomi Bakanı diyor ki 'şirketteki arkadaşlar yapmış, benim haberim yok' diyor. Mustafa Sandal da diyor ki 'Eşimin şahsımla ilişkilendirilmesi çok büyük haksızlık' yani. "

Sandal: “Şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır”

Bu kadar tepkliere neden olan Mustafa Sandal’ın açıklamasında ise Melis Sütşurup Sandal ile Babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesini haksızlık olarak görmesi yer almıştı.

İşte Sandal’ın o ifadeleri:

"Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir. Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur. Dubai meselesi; Melis'in oğlu Dubai'de okuyor, dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa - oturum iznim var. Benim geçen sene İngiltere'de Global Yetenek Vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor. Şahsımla ilgili iftira ve hakaret içeren tüm haber ve yorumlarla ilgili avukatım gerekli hukuki takibi yapmaktadır."