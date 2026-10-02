Kredi kartı kullananları ve yeni telefon almayı planlayanları ilgilendiren iki önemli değişiklik gündeme geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapıldığı belirtilen düzenlemelerle kredi kartlarında asgari ödeme oranlarının belirlendiği limit eşiğinin ve cep telefonu kredilerinde geçerli fiyat sınırının yükseltildiği bildirildi.

Kredi kartlarında 100 bin TL dönemi

Önceki uygulamada kredi kartı limiti 50 bin TL ve altında olan kullanıcılar, dönem borçlarının yüzde 20’sini asgari ödeme olarak yatırıyordu. Limiti 50 bin TL’nin üzerindeki kartlarda ise bu oran yüzde 40 olarak uygulanıyordu.

Yeni düzenlemeyle limit eşiğinin 100 bin TL’ye çıkarıldığı belirtiliyor. Buna göre kredi kartı limiti 100 bin TL ve altında olanlarda dönem borcunun yüzde 20’si, bu tutarın üzerindeki kartlarda ise yüzde 40’ı asgari ödeme tutarı olacak.

Değişikliğin yürürlüğe girmesiyle özellikle 50 bin TL ile 100 bin TL arasında limite sahip kart kullanıcılarının asgari ödeme yükünün azalması bekleniyor.

Telefon kredilerinde 40 bin TL sınırı

Cep telefonu satın almak isteyenleri ilgilendiren diğer değişiklik ise tüketici kredilerinin vade süresinde yapıldı. Önceki uygulamada fiyatı 20 bin TL ve altında olan sıfır telefonlarda 12 aya kadar kredi kullanılabilirken, bu tutarı aşan cihazlarda azami vade üç ayla sınırlıydı.

Yeni düzenlemeyle 12 ay vadeli kredi kullanılabilecek telefonların fiyat sınırının 40 bin TL’ye yükseltildiği bildirildi. Böylece fiyatı 40 bin TL ve altında olan telefonlarda 12 aya kadar kredi imkânı sağlanması, bu tutarı aşan cihazlarda ise üç aylık vade sınırının korunması öngörülüyor.



