TELE2 programcısı Murat Taylan, internet yayınlarının sürdürülebilmesi için iki ayrı lisans alınmasının istendiğini ve toplam bedelin 2 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Taylan, kanalın içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle bu tutarı karşılayamadıklarını belirterek TELE2 Haber adıyla yapılan yayınları sonlandırdıklarını açıkladı.

Kararı TELE2 yönetimi aldı

Murat Taylan’ın açıklamasına göre yayınların sona ermesinin nedeni doğrudan bir kapatma kararı değil, lisans bedelinin karşılanamaması oldu.

Taylan, ekonomik koşullar nedeniyle kanal bünyesinde küçülmenin de gündeme geldiğini belirterek, kendilerine tanınan yasal sürenin sonuna geldiklerini söyledi.

“İstenen lisans bedelini ödeyemeyeceğimiz için TELE2 Haber adıyla yaptığımız yayınları sonlandırma kararı aldık” diyen Taylan, televizyon kanalı kurma çalışmalarının da bu nedenle devam edemediğini ifade etti.

RTÜK internet yayınlarını da denetliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yalnızca klasik televizyon ve radyo yayınları değil, mevzuat kapsamına giren internet üzerinden gerçekleştirilen yayın faaliyetleri için de lisans süreçlerini yürütüyor.

TELE2 Haber de bu kapsamda kendisinden talep edilen iki lisansın toplam maliyetini karşılayamadığını duyurdu.

Böylece TELE1’den ayrılan gazetecilerin kurduğu TELE2 Haber’in yayınlarını sonlandırması, kanal yönetiminin açıkladığı ekonomik gerekçeler ve lisans maliyetinin ardından geldi.