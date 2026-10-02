Fon soruşturmasıyla ilgili siyasi tartışmalar sürerken, AK Parti içerisinden dikkat çeken açıklamalar geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, katıldığı programda fon soruşturmasında adı geçen eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’ya yönelik eleştirilerde bulunurken, engelli vatandaşlara uygulanan ÖTV muafiyetindeki değişiklikleri de gündeme getirdi.

Bayram’dan hesap verme çağrısı

ÖTV muafiyetinde yapılan düzenlemelerin engelli vatandaşların haklarını etkilediğini belirten Bayram, konuya ilişkin tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“ÖTV muafiyetinde oranları değiştirdik. Engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Kimse kusura bakmasın herkes bedelini ödesin, artık içim acıyor.”

Soruşturmada adı geçen kişilerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Bayram, “Üzerine düşeni yapacaksın istifanı vereceksin bedelini ödeyeceksin özür dileyeceksin. Kim varsa bunun içinde temizlensin partimiz gerçek manada aklansın. Bu işlerin üstü örtbas edilemez. Örtbas ede ede, ede ede netice gelip patlıyor. Genel Başkan Yardımcılarından var deniliyor, bürokraside var deniliyor, bakan yardımcılarında var deniyor. Bunlar bir bir çıkacaktır. Önemli olan herkesin hatasını bilip üzerine düşeni yapmasıdır. Birilerinin çıkarması değil, insan ne yaptığını bilmez mi?” dedi.

Bayram, adaletin yatırım ortamı açısından önemine de değinerek yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmediğini, mevcut sermayenin de kaçtığını savundu. Belediye başkanlarının gözaltına alınma süreçlerini de eleştiren Bayram, “Belediye başkanı seçilmiş sabah alıyoruz, ya niye alıyoruz sabah çağırsan gelir. Yazık yani her şeyi bu kadar paspas etmeye gerek yok” diye konuştu.

Arınç: “800 milyarlık bir kayıptan bahsediliyor”

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirten Arınç, sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Arınç, “Bu olayları anlatırken aslında utanıyorum, üzülüyorum, sıkılıyorum. Biz böyle bir hikaye yazmamıştık. Böyle günleri yaşayacağımızı hiç düşünmemiştik. Utanmayı unutan insanlar böyle yanlış işler yapacaklar” ifadelerini kullandı.

Soruşturmayla ilgili gündeme gelen mali büyüklüğe dikkat çeken Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“800 milyarlık bir kayıptan bahsediliyor. Sağdan soldan toplanacak toplanacak paralar 8 milyar bile değil. Geri kalanı kim ödeyecek? Kim bunun sorumlusu? Hepsinin teşhir edilmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözlerine güveniyorum ama bunun gerçekleşmesini diliyorum. Eğer bunlar gerçekleşmezse seçimler kaybedilir.”