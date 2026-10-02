İçişleri Bakanlığı, 81 ilde gıda ürünlerine yönelik yapılan denetimlerde 61 milyon lira değerinde sahte, taklit ve tağşiş edilmiş ürün ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 73 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gıda güvenliğini tehlikeye atan ve tüketicileri yanıltan kişi ve işletmelere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğün altını çizerek

"81 İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Güvenlik Şube Müdürlükleri/Büro Amirliklerinde görevli 1.700 Fikri Mülkiyet Suçları personeli ile Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinde görevli 1.350 personel olmak üzere toplam 3.050 personelin katılımıyla 1.908 adreste kontrol ve denetim yapıldı.

61 milyon liralık ürün ele geçirildi

Denetimlerde;

-Piyasa değeri yaklaşık 61 milyon TL olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürün ile üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi.

-73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden, gıda güvenliğini tehlikeye atan ve tüketicileri yanıltan kişi ve işletmelere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; halkımızın sağlığını korumak, güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetim ve operasyonlarımıza kesintisiz şekilde devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Güvenlik Daire Başkanlığımızı, Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.