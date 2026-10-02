ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye yönelik uygulanan CAATSA yaptırımları hakkında kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı. Trump, yaptırımlar konusunda bir engel bulunmadığını ifade ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dostane ilişkilerine dikkat çekti.

Trump, açıklamasında, “CAATSA’da engel yok. Türkiye’yi seviyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum. Her zaman Erdoğan’ı mutlu edecek şeyi yaparım” ifadelerini kullandı.

Trump’ın sözleri, Türkiye ile ABD arasındaki savunma ilişkileri ve yaptırımların geleceği açısından yeniden değerlendirmelere yol açabilecek bir açıklama olarak gündeme geldi. Ancak açıklama, yaptırımların kaldırıldığına ilişkin resmî bir karar anlamına gelmiyor.

CAATSA yaptırımları neden uygulanıyor?

ABD, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alınması nedeniyle Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarını Aralık 2020’de yürürlüğe koydu. Yaptırımlar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nı (SSB) ve bazı üst düzey yetkilileri hedef aldı.

Yaptırımlar kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığına yönelik belirli ABD savunma ihracat lisansları ve izinleri kısıtlandı. Ayrıca bazı yetkililere mal varlığı dondurma ve vize kısıtlamaları uygulandı.

Gelecekte yaptırımlara ne olacak?

CAATSA yaptırımları, Türkiye ile ABD arasındaki savunma sanayisi ilişkilerinin önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Trump’ın son açıklamasında Erdoğan ile ilişkisini öne çıkarması dikkat çekerken, yaptırımların kaldırılması veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin somut bir kararın açıklanıp açıklanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.