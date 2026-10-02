İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Hakemler dosyası” olarak anılan soruşturmada yeni ayrıntılar gündeme geldi. Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmanın; “eziyet”, “resmi belgede sahtecilik”, “güveni kötüye kullanma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçlamaları çerçevesinde sürdürüldüğü bildirildi.

Tehdit iddialarını yanıtlamadı

Ferhat Gündoğdu’nun emniyette verdiği ifadede, hakem Kerem Ersoy’a yönelik olduğu öne sürülen ses kaydı da gündeme geldi. Kayıtta Gündoğdu’nun Ersoy’a, “Hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım” dediği iddia edildi.

Söz konusu kayıtla ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtlamayan Gündoğdu, delilin hukuka aykırı olduğu gerekçesini öne sürdü. Böylece tehdit iddiasına ilişkin sorulara emniyette cevap vermedi.

40,14 milyon TL’lik ödeme için konut açıklaması

Gündoğdu’ya yöneltilen sorular arasında Fidanlar İnşaat’a gönderilen 40,14 milyon TL tutarındaki ödeme de yer aldı. Gündoğdu, söz konusu paranın iki konutun satın alınması amacıyla gönderildiğini belirtti.

Ödemeyi kendi birikimleriyle gerçekleştirdiğini savunan Gündoğdu’nun açıklaması, soruşturma kapsamında incelenen mali işlemler arasında yer aldı. Ödemenin kaynağı ve konut alımına ilişkin ayrıntılarla ilgili soruşturmanın sonucuna dair ise henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Operasyon kapsamında Gündoğdu’nun yanı sıra TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK üyesi Yunus Yıldırım ve diğer bazı futbol hakemliği yetkilileri de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiği bildirildi.