Rüzgâr enerjisi yatırımlarını ilgilendiren teknik değerlendirme kurallarında değişiklik yapıldı. 3 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, rüzgâr kaynağına dayalı elektrik üretimi başvurularının değerlendirilmesine ilişkin mevcut düzenlemenin çeşitli maddeleri ve ekleri yenilendi.

Başvuru belgelerinde eksiksiz bilgi şartı

Yeni düzenlemeye göre başvurularda sunulan bilgi ve belgelerin eksiksiz, hatasız ve belirlenen formata uygun hazırlanması gerekiyor. Rüzgâr türbinlerine ilişkin teknik değerlerin de ilgili türbin tip sertifikası ve ekleriyle uyumlu olması şartı getirildi.

Eksik veya hatalı belge sunulması ya da teknik bilgilerin sertifikalarla uyuşmaması, başvurunun teknik değerlendirmesinin uygun bulunmamasına neden olabilecek.

Santral sahaları ve koordinatlar yeniden düzenlendi

Yönetmelikte, önlisans veya üretim lisansında yer alan ünite sayısı, ünite güçleri, koordinatlar, toplam kurulu güç, kule yüksekliği ve rotor kanat çapı gibi bilgilerin değiştirilmesine yönelik başvuruların değerlendirme koşulları da güncellendi.

Elektrik depolama üniteleri ve tesislerinin koordinatlarına ilişkin değişiklik talepleri de düzenleme kapsamına alındı. Bu başvurularda gerekli bilgi formunun eksiksiz hazırlanması ve mevcut lisans bilgilerinin değerlendirmeye sunulması öngörüldü.

Ayrıca yeni santral sahasına ilişkin SSKGY değerinin, mevcut lisans bilgilerinden hesaplanan değere eşit veya daha yüksek olması şartı korundu.

Lisanssız üretim başvurularına yeni koşullar

Lisanssız üretim başvurularının teknik değerlendirmesinde de çeşitli koşullar yeniden belirlendi. Başvuru sahasının kullanılamaz alanlarla, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ile veya başka kişilere ait uygun bulunmuş lisanssız üretim tesislerinin sahalarıyla kesişmesi ya da çakışması, değerlendirmede dikkate alınacak unsurlar arasında yer aldı.

Başvuruda belirtilen türbinlerin, başka gerçek veya tüzel kişilere ait ve geçerliliği devam eden teknik değerlendirme raporlarında bulunan türbinlerin rüzgârını etkilemesi de teknik uygunluk açısından değerlendirilecek.

Harita ve ruhsat belgeleri sisteme işlenecek

Düzenlemeyle arazi sınırlarının ve koordinatların belgelenmesine ilişkin hükümler de güncellendi. Tapu sicilinde ada ve parsel numarasıyla kayıtlı araziler için lisanslı harita kadastro büroları veya kadastro müdürlüklerince düzenlenen onaylı koordinatlı aplikasyon krokilerinin sisteme girilmesi öngörüldü.

Kadastral yollar, akarsular ve sulama kanalları gibi alanlar için ise belirlenen usullere uygun koordinatlı genel vaziyet planları kullanılacak. Maden işletme ruhsatı sahalarında altyapı tesisi amacıyla yapılacak lisanssız üretim başvurularında da onaylı ruhsat bilgilerinin sisteme işlenmesi gerekecek.