İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan 15 aylık Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası Esma Gönültaş’ın gen tedavisini alabilmesi için başlatılan bağış kampanyası, kısa süre içinde hedefe ulaştı. Bağış çağrısına yanıt veren hayırseverler, kampanyayı yüzde 100 tamamladı. Kalan tutarın tek bir bağışçı tarafından karşılanması, ailenin mutluluğunu ikiye katladı.

Gen tedavisi için Dubai’ye gidiyor

17 Temmuz 2024’te dünyaya gelen ve doğumundan kısa süre sonra SMA Tip 1 teşhisi konulan Esma, kas kaybı yaşamadan tedaviye ulaşacak. Haftada üç gün fizik tedavi gören küçük Esma, gen tedavisi için Dubai’ye götürülecek.

Anne Gülşah Gönültaş, “Kampanyamız yaklaşık bir yıl sürdü. Kızımızın tedavisine zamanında ulaşmasını çok istedik ve çok şükür bunu başardık. Hayalimiz gerçek oldu” ifadelerini kullandı.

Son gün mucizesi

Gönültaş ailesinin kampanyası valilik izniyle 14 Ekim’de sona ererken, kalan 6,5 milyon TL’lik tutar bir hayırsever tarafından karşılandı. Gülşah Gönültaş, “Kampanyamız yüzde 90 seviyesindeydi. Son gün, bir bağışçı kızımın elini tuttu ve eksik kalan miktarı karşıladı. Allah yolunu açık etsin. Bu mutluluğu tüm SMA’lı ailelerin yaşamasını diliyorum” dedi.

Ailenin mutluluğu paylaşılamaz

Babası Halil Gönültaş da, “Allah herkesten razı olsun. Kızımız ilacına kavuştu. Tarifi mümkün olmayan bir sevinç yaşıyoruz” diyerek duygularını paylaştı.

Küçük Esma’nın 14 yaşındaki ablası Asfanur Gönültaş da kutlamada balonlar eşliğinde kardeşinin tedavisinin gerçekleşmesinin sevincini dile getirdi.

Destek mesajı

Anne Gülşah Gönültaş, tüm SMA’lı çocukların ailelerine çağrıda bulunarak, “Anneler evlatlarının acısını hissederken çaresiz kalıyor. Bu aileleri yalnız bırakmayın, destek çok önemli. Benim yaşadığım mutluluğu herkesin yaşamasını isterim” dedi.