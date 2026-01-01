Son Mühür - Ülke genelinde 2026 yılının ilk anlarında dünyaya gelen bebekler, yeni yıla umut ve sevinçle girilmesini sağladı. 1 Ocak doğumlu bebeklerin aileleri, yılın ilk dakikalarında büyük bir heyecan yaşadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da doğum yapan anneleri ziyaret etti. Bilkent Şehir Hastanesi’nde üçüncü bebeğini dünyaya getiren anne Gülsüm Kurt ile bir araya gelen Göktaş, aileye “bereket ve huzur” temennisini iletti.

Göktaş, 3 kilo 130 gram ağırlığında dünyaya gelen Alya bebeğin annesi Yasemin Ulutaş ile de görüştü.

İstanbul’da yılın ilk bebeklerine ziyaret

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer’de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Çayırbaşı Ek Hizmet Binası’nda 2026 yılının ilk bebeklerini ziyaret etti.

Memişoğlu, yeni yılın ilk bebeği olarak dünyaya gelen Hümeyra ile aynı hastanede doğan Arya isimli bebekleri kucağına alarak aileleri tebrik etti.

Van’da saat 00.00’da doğdu

Benzer sevinç Van’ın Erciş ilçesinde de yaşandı. Erciş’te yılın ilk bebeği saat 00.00’da dünyaya geldi. Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne başvuran Arzu ve Orhan Kural çiftinin erkek bebeğine “Mert Buğra” adı verildi.

Bebeği ve annesini ziyaret eden Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, aileyi tebrik ederek bebeğe çeyrek altın taktı. Kentte saat 00.05’te dünyaya gelen yılın ikinci bebeğine ise “İnci” ismi verildi.