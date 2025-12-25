Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, yazılı açıklamasında mübarek üç ayların manevi ikliminin habercisi Regaip gecesinin idrak edildiğini belirtti. Bu gecenin İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

İlahi rahmete yöneliş çağrısı

Arpaguş, Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilen Regaip gecesinin, yüce Allah’ın kullarına lütuf ve ikramlarını hatırlatan, ilahi rahmete yönelişi teşvik eden müstesna bir zaman dilimi olduğunu ifade etti. Bu tür özel vakitlerin, sıradanlık içinde körelen kalpleri uyandıran ilahi bir hatırlatma niteliği taşıdığını kaydetti.

Muhasebe ve sorumluluk hatırlatması

Regaip gecesinin, zamanın hızla akıp gittiği bir dünyada durup düşünmeye, hayatı muhasebe etmeye, bireysel ve toplumsal sorumlulukları yeniden gözden geçirmeye çağırdığını vurgulayan Arpaguş, bu gecenin niyetleri yenileme ve hayatı iyilik, adalet, merhamet ve hakkaniyet üzerine yeniden kurma çağrısı taşıdığını belirtti.

Barış ve huzur temennisi

Arpaguş, açıklamasının sonunda mübarek aylarda yapılacak ibadetlerin kabul edilmesi, gönüllerin hakiki değerlere yönelmesi ve hayatın istikamet bulması için dua etti. Aziz milletin Regaip gecesini tebrik eden Arpaguş, İslam coğrafyasında devam eden çok boyutlu şiddetin ve zulmün bir an önce sona ermesini, yerini barış ve huzura bırakmasını temenni etti.