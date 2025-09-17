Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı ocak-ağustos dönemine ilişkin illere göre ihracat rakamlarını açıkladı. Verilere göre, 32 ilin ihracatı 1 milyar doları aşarken, 45 il geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını artırdı.

İstanbul zirvede: 4,85 milyar dolar ihracat

Ağustos ayında İstanbul, 4 milyar 852 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin en çok ihracat yapan ili oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,9 yükseldi. İstanbul’un ihracatında başı, 714 milyon 818 bin dolarlık değerle kıymetli ve yarı kıymetli taşlar çekti. Bu sektörü, 509 milyon 937 bin dolarla kazanlar ve makineler, 501 milyon 790 bin dolarla örme giyim ürünleri takip etti.

Kocaeli ve İzmir’in ihracat rakamları

Kocaeli, ağustos ayında 2 milyar 568 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 düşüş yaşadı. Kentin en çok ihracat yaptığı sektör motorlu kara taşıtları oldu; bu fasıl 840 milyon 872 bin dolarlık değerle zirvede yer aldı. Elektrikli makineler ve cihazlar 236 milyon 967 bin dolar, mineral yakıtlar ve yağlar ise 221 milyon 575 bin dolarla öne çıktı.

İzmir ise 1 milyar 966 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı ve ihracatını yüzde 3,6 artırdı. Kentte mineral yakıtlar ve yağlar 460 milyon 7 bin dolarla ilk sırada bulunurken, demir ve çelik 224 milyon 160 bin dolarlık ihracat değeriyle ikinci, kazanlar ve makineler 173 milyon 465 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

En çok ihracat yapılan ülkeler

İstanbul ihracatında Birleşik Arap Emirlikleri 490 milyon 798 bin dolarla lider konumdayken, Almanya 342 milyon 88 bin dolar ve ABD 263 milyon 421 bin dolar ile takip etti.

Kocaeli’nin ihracatında Almanya 236 milyon 155 bin dolarla ilk sırada yer aldı; İngiltere 188 milyon 949 bin dolar, İspanya 168 milyon 56 bin dolar ile öne çıktı.

İzmir’in ihracatında Almanya 199 milyon 233 bin dolarla birinci sırada bulunurken, İtalya 154 milyon 283 bin dolar ve Hollanda 145 milyon 31 bin dolarla onu izledi.

Ocak-ağustos döneminde Türkiye genelinde 32 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarken, 45 il ihracat artışı kaydetti.