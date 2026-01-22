Son Mühür- Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze’de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Filistinli aileler için yürütülen insani yardım çalışmalarına önemli bir katkı sağladı. Tilbe’nin, bölgede sürdürülen çadır kent projelerine 300 bin dolar bağışta bulunduğu açıklandı.

İki büyük çadır kentin finansmanı karşılandı

Yapılan bağış sayesinde Gazze’nin iki ayrı bölgesinde tam teşekküllü iki büyük çadır kentin kurulması için gerekli finansmanın sağlandığı belirtildi. Projenin, barınma sorunu yaşayan çok sayıda Filistinli ailenin güvenli koşullarda yaşamını sürdürebilmesine katkı sunması hedefleniyor.

Açıklama Kudüs Gönüllüleri Derneği’nden geldi

Yıldız Tilbe’nin Gazze’ye yönelik desteği, Kudüs Gönüllüler Derneği tarafından sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada, bağışın çadır kent projeleri açısından hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Dernek tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin değerli ses sanatçılarından Yıldız Tilbe hanımefendi, Kudüs Gönüllüleri’nin Gazze’de sürdürdüğü çadır kent projelerine 300 bin dolarlık bağışta bulunmuştur. Bu bağışla Gazze’nin iki ayrı bölgesinde büyük ölçekli iki çadır kentin kurulmasının finansmanı sağlanmıştır.”

Gazze yararına konser düzenlenecek

Açıklamada ayrıca Yıldız Tilbe’nin, çadır kentlerde yaşayan Filistinli ailelerin günlük yemek ihtiyacına destek olmak amacıyla Gazze yararına bir konser düzenleyeceği bilgisi de paylaşıldı. Konserden elde edilecek gelirin tamamının Gazze’deki yardım çalışmalarına aktarılacağı ifade edildi.

Geçen ramazan 20 bin kişilik iftar sofraları kurulmuştu

Yıldız Tilbe’nin Gazze’ye yönelik yardımlarının ilk olmadığı da hatırlatıldı. Ünlü sanatçının, geçtiğimiz ramazan ayında Kudüs Gönüllüleri aracılığıyla Gazze’de toplam 20 bin kişilik iftar sofralarının kurulmasına katkı sağladığı belirtildi.

“Gazze’nin ablası” olarak anılıyor

Dernek açıklamasında, Yıldız Tilbe’nin sergilediği yardımseverlik ve duyarlılıkla Gazze’de “abla” olarak anıldığı, bu tutumun toplum adına gurur verici olduğu vurgulandı. Açıklamada, sanatçının şefkat ve cömertliğinin vicdan sahibi herkes için örnek teşkil ettiği ifade edildi.