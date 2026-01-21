Türk tiyatrosunun çınarı devrildi. Yönetmen, oyuncu ve yazar kimliğiyle bir devre damga vuran Haldun Dormen, 21 Ocak 2026 tarihinde hayata veda etti. Usta sanatçının kaybı sanat camiasında şok etkisi yarattı. Sevenleri yasta. Acı haberin hemen ardından gözler o dolu dolu geçen sanat yaşamına çevrildi.

EĞİTİMİ VE AMERİKA YILLARI

Eğitim serüveni Galatasaray Lisesi’nin orta bölümünde başladı. Lise yılları ise Robert Kolej sıralarında geçti. Ancak onun hedefi başkaydı. Tiyatro tutkusu, genç Haldun’u okyanus ötesine sürükledi. Amerika Birleşik Devletleri’nin yolunu tuttu. Dünyaca ünlü Yale Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Sadece teoride kalmadı; Pasadena Playhouse sahnesinde dört farklı oyunda boy gösterdi. Hem oyunculuk hem de yönetmenlik kumaşını burada dokudu.

DORMEN TİYATROSU VE MÜZİKALLER DÖNEMİ

Türkiye’ye dönüşüyle birlikte profesyonel sahne hayatı başladı. İlk durak Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne oldu. Takvimler 1955’i gösterdiğinde ise kendi adını taşıyan o efsanevi çatıyı, Dormen Tiyatrosu’nu kurdu. Türk tiyatro tarihine geçen hamlesi ise Sokak Kızı İrma ile geldi. Türkiye’nin ilk batılı müzikalini sahneye koyarak bir devre imzasını attı.

Kariyeri boyunca Lüküs Hayat, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şahane Züğürtler, Yaygara 70 ve Şen Sazın Bülbülleri gibi yapımlarla seyirciyi mest etti. Sinemada da boş durmadı. Yönetmen koltuğuna oturduğu Bozuk Düzen ve Güzel Bir Gün İçin filmleriyle Altın Portakal Film Festivali’nden ödülle döndü.

TELEVİZYONUN UNUTULMAZ YÜZÜ

Tiyatro sahnelerinin tozu henüz üzerindeyken televizyon dünyasına da el attı. Özellikle 2000'li yılların başında ekranlara gelen Dadı dizisindeki "Uşak Pertev" karakteri hafızalara kazındı. Yeşil Işık, Unutulmayanlar ve Hicran Sokağı gibi projelerde boy gösterdi. Kalemi de güçlüydü. Dördü otobiyografik olmak üzere beş kitap yazdı, on iki tiyatro oyununu kaleme aldı.

SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Ödül dolabını 250’den fazla plaketle doldurdu. 1998 yılında Kültür Bakanlığı, ona Devlet Sanatçısı unvanını layık gördü. Hacettepe Üniversitesi ise fahri doktora ile onurlandırdı. Türk tiyatrosunun en prestijli organizasyonu Afife Tiyatro Ödülleri’nin mimarıydı. Uzun yıllar İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu’nda gençlere yol gösterdi. 2009 yılında sahnelere döndüğü Kibarlık Budalası oyunuyla on yılda 600’den fazla kez perde açarak kırılması güç bir rekora imza attı.