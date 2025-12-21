Meteoroloji uzmanlarından gelen son değerlendirmeler, yılbaşı haftasında İstanbul ve Marmara Bölgesi için dikkat çekici veriler sunuyor. Bazı atmosfer modelleri, ay sonuna doğru sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini ve yağışların kar şeklinde görüleceğini işaret ediyor. Uzmanlar, İstanbul'un yeni yıla beyaz bir örtüyle girme ihtimalinin, ay sonuna yaklaşırken güçlendiğini belirtiyor.

İstanbul'a Ne Zaman Kar Geliyor?

Meteoroloji uzmanı Adil Tek'in değerlendirmelerine göre, İstanbul için kar yağışı olasılığı Aralık ayının son günlerinde yoğunlaşıyor. Global Forecast System (GFS) adı verilen atmosfer modelleri, 28 Aralık itibarıyla kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacağını gösteriyor. Bu tarihten itibaren sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte, ilk etapta görülecek yağmurun yerini kara bırakması bekleniyor.

Tahminlere göre 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yağışın türü değişerek kara dönüşüyor. Özellikle 30 Aralık, 31 Aralık ve 1 Ocak günlerinde etkisini artırması beklenen sistem, İstanbul'da "lapa lapa" kar yağışını beraberinde getiriyor. Bu soğuk hava dalgasının 2 Ocak tarihine kadar şehirde kalması ve ardından etkisini yitirmesi öngörülüyor. Sadece İstanbul değil, Marmara'nın geneli ile yurdun kuzey ve doğu kesimleri de bu 4-5 günlük yağışlı sistemden nasibini alıyor.

Kış Sert mi Geçecek?

Yılbaşı haftasında beklenen bu soğuk hava dalgası, kışın genel seyri hakkında da çeşitli soruları gündeme getiriyor. Ancak uzmanlar, yılbaşında görülecek bu kar yağışlı periyodun, tüm kışın çok sert geçeceği anlamına gelmediği konusunda uyarıyor. Yapılan analizler, genel projeksiyonlarda kış mevsiminin sıcaklık ortalamalarının üzerinde ve kurak geçme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Yani 28 Aralık ile 2 Ocak arasındaki beklenen bu sistem, kurak geçmesi tahmin edilen kış mevsimi içinde kısa süreli ama etkili bir soğuma dönemini işaret ediyor. Bu süreçte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi beklenirken, sistemin bölgeyi terk etmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının tekrar yükselişe geçeceği tahmin ediliyor. İstanbulluların yılbaşı planlarını yaparken, özellikle ulaşımda aksamalara yol açabilecek bu yoğun kar yağışı ihtimalini dikkate alması önem taşıyor.