Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında girdiği seçimlerde dört dönem üst üste başkan seçilerek Çeşme siyasetine damgasını vuran Tütüncüoğlu’nun vefatı, hem siyaset camiasında hem de ilçe halkı arasında büyük üzüntü yarattı.

Eski başkanın vefat haberini alan çok sayıda siyasetçi, belediye başkanı ve vatandaş taziye mesajları yayınladı. Tütüncüoğlu, belediye başkanlığı döneminde hayata geçirdiği altyapı projeleri, çevre düzenlemeleri ve Çeşme’nin uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik çalışmalarıyla tanınıyordu. Cenaze töreni ile ilgili detayların ailesi ve ilçe teşkilatı tarafından paylaşılması bekleniyor.

Faik Tütüncüoğlu Kimdir?

Faik Tütüncüoğlu, İzmir’in köklü ailelerinden birine mensup olup eğitim ve iş hayatındaki başarılarını siyasete taşıyan bir isim olarak öne çıktı. Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi’nde başlayan Tütüncüoğlu, yerel yönetimlerdeki başarısı ve halkla kurduğu güçlü iletişim sayesinde Çeşme’de "efsane başkan" olarak anılmaya başlandı. 1994 yılında yapılan yerel seçimlerde ilk kez Çeşme Belediye Başkanı seçildi.

Göreve geldiği günden itibaren Çeşme’nin turizm potansiyelini artırmaya yönelik stratejik hamleler yaptı. 1994, 1999, 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde üst üste dört kez sandıktan zaferle ayrılarak kırılması güç bir rekora imza attı. Toplamda 20 yıl boyunca aralıksız sürdürdüğü belediye başkanlığı görevini 2014 yılında tamamladı. Görev süresi boyunca ilçenin altyapı sorunlarını büyük ölçüde çözerken, Çeşme’nin marka değerini yükselten festivallere ve kültürel etkinliklere öncülük etti. Evli ve iki çocuk babası olan Tütüncüoğlu, görevini bıraktıktan sonra da parti çalışmalarına katkı sunmaya ve tecrübelerini genç siyasetçilerle paylaşmaya devam etti.

Neden Öldü?

Faik Tütüncüoğlu’nun vefat sebebine ilişkin ilk bilgiler, bir süredir devam eden sağlık sorunlarına işaret ediyor. Edinilen bilgilere göre Tütüncüoğlu, yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıklar ve kronik sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Tütüncüoğlu'nun, hastanede yaşam mücadelesini kaybettiği bildirildi. Ailesi ve yakınları, tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan dostlarına ve sevenlerine teşekkür etti.