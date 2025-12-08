Eskişehir’de yılbaşı hazırlıkları hız kazandı. Kentin işlek çarşılarında hediyelik eşya, süsleme malzemeleri ve eğlence ürünleri satan işletmelerde yoğunluk gözlemleniyor. Esnafa göre bu yıl vatandaşların ilgisi önceki yıllara kıyasla daha farklı kategorilere yönelmiş durumda.

Esnaf Cengiz Kurutepe, yılbaşı alışverişinin geçtiğimiz yıllara göre değişkenlik gösterdiğini belirterek özellikle LED aydınlatma ürünleri ve kutu oyunlarında ciddi bir artış yaşandığını söyledi.

Hediyelik ürünler bu yılın favorisi

Kurutepe, taleplerin daha çok hediyeleşme kültürünü destekleyen ürünlerde yoğunlaştığını belirterek şunları söyledi:

“Şu an işletmemizde en çok talep gören ürün grubunu hediyelik malzemeler oluşturuyor. Müşterilerimiz yoğunlukla hediye poşetleri, hediye çantaları ve bunların yanında parfüm çeşitlerini tercih ediyor.”

Eskişehirlilerin yılbaşında sevdiklerini küçük ama anlamlı hediyelerle sevindirmeyi tercih ettiği, bu nedenle hediyelik kategorisindeki satışların belirgin şekilde arttığı ifade edildi.

LED lamba ve kutu oyunlarına talep zirvede

Yeni yıl süslemelerinin vazgeçilmezi olan çam ağaçları ve süslerinin satışlarında da geçtiğimiz yıllara göre yoğunluk oluştu. Ancak esnafın dikkat çektiği en önemli detay, LED lamba talebindeki rekor artış oldu.

Kurutepe, satışlardaki yönelimi şöyle aktardı: “Çam ağaçları ve ağaç süsleri satışlarımız da aynı oranda arttı.

Bu sene geçmiş yıllara kıyasla dikkat çeken en önemli detay ise LED lamba taleplerindeki artış oldu. Vatandaşların hem aydınlatma ürünlerine hem de aile oyunlarına ilgisi büyük.”

Kutu oyunlarındaki canlılığın, özellikle ailelerin ev içi eğlenceye yönelmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

“Yeni yıl satışları geçen yılı geçebilir”

Satıcılar, yılbaşı hazırlıklarının henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve önümüzdeki günlerde talebin daha da artmasını beklediklerini ifade ediyor.

Çarşı esnafı, hem ekonomik fiyatlı hediyelikler hem de ev içi keyifli vakit geçirmeyi sağlayan ürünlerin bu yıl öne çıktığını belirtiyor.