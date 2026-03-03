Son Mühür - Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda yapılan ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar ise günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıtta son durum ne?” sorularına yanıt arıyor.

4 Mart 2026 gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 0,65 TL zam yapılması bekleniyor. Peki, 3 Mart 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

3 Mart 2026 Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 58.40 TL

Motorin litre fiyatı: 60.40 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 58.24 TL

Motorin litre fiyatı: 60.24 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 59.34 TL

Motorin litre fiyatı: 61.50 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 59.62 TL

Motorin litre fiyatı: 61.77 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL